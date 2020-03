0

A l’instar de leurs concurrentes européennes, les valeurs bancaires américaines (JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley et Wells Fargo) devraient nettement rebondir. Après avoir fortement souffert lundi de la chute du rendement de l’emprunt d’Etat à 10 ans, qui est tombé à un plus bas à 0,387% en séance, elles devraient bénéficier de son rebond. Il regagne actuellement 7 points de base à 0,635%.