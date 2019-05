Julius Baer : actifs sous gestion records à fin avril

24/05/2019 | 11:46

Julius Baer recule de 0,7% à Zurich, malgré l'annonce par la banque privée d'un record en termes d'actifs sous gestion, en croissance de 12% au cours des quatre premiers mois de l'année pour atteindre 427 milliards de francs suisses à fin avril.



L'établissement helvétique précise qu'après un faible début d'année, la croissance de l'argent frais net s'est accélérée vers la fin de la période, soutenue par des afflux importants venant de clients en Asie et en Europe.



Il ajoute qu'un environnement de marché en amélioration a continué de tirer l'activité de transactions de clients et les commissions de courtage, en particulier en Asie, et que son programme de réductions de coûts demeure en bonne voie.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.