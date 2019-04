Julius Baer : bientôt relégué parmi les 'midcaps'

03/04/2019 | 10:35

SIX Swiss Exchange, l'opérateur de la Bourse de Zurich, a annoncé hier qu'à la suite d'une révision extraordinaire de la composition de ses indices, l'action Alcon sera intégrée aux indices de 'blue chips' helvétiques SMI et SPI 20, où elle prendra la place de Julius Baer.



Alcon est la division de division de soins oculaires du géant pharmaceutique Novartis.



Techniquement, l'intégration d'Alcon dans ces indices interviendra le 9 avril, jour où sa première cotation est prévue à Zurich et à New York.



Puis à compter du 10 avril, le titre de la banque privée Julius Baer en sera sorti et intégrera l'indice de 'midcaps' SMIM, d'où il chassera à son tour Aryzta.





