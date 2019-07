Julius Baer : nouveau CEO début septembre

08/07/2019 | 10:24

Julius Baer recule de 2,5% à Zurich, suite à l'annonce de la nomination de Philipp Rickenbacher comme nouveau directeur général (CEO) à partir du 1er septembre prochain, en succession de Bernhard Hodler qui quittera donc ses fonctions fin août.



Actuellement responsable intermédiaire et conservation globale au sein de Julius Baer, Philipp Rickenbacher était précédemment en charge des solutions conseil pendant deux ans. Il a rejoint la banque privée helvétique en 2004 après avoir travaillé chez McKinsey.



Travaillant chez Julius Baer depuis 21 ans et CEO depuis 2017, Bernhard Hodler assistera son successeur ainsi que le conseil exécutif du groupe en 2020 pour une transition en douceur, avant de suivre d'autres projets.



