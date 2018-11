Julius Baer : perd 5%, ralentissement et restructurations

20/11/2018 | 10:14

Plus forte baisse de l'indice zurichois SMI, l'action Julius Baer dérapait de 5% environ ce matin après un point d'activité témoignant d'un ralentissement de l'activité, de la dégradation de sa rentabilité et de restructurations.



Ce matin, le premier gestionnaire de fortune de Suisse présenté le point d'activité relatif aux dix premiers mois de son exercice 2018. A fin octobre, l'encours de capitaux sous gestion se montait à 395 milliards de francs suisses (un peu moins de 350 milliards d'euros), après 400 milliards de francs à fin juin et 388 milliards fin 2017. Le groupe indique que l'entrée de capitaux frais reste bien orientée, que l'effet de changes est légèrement favorable, mais que l'effet de marché pèse.



Surtout, Julius Baer avertit d'une 'chute de l'activité (de ses) clients qui au 3e trimestre a pénalisé la marge brute et le ratio de coûts / revenus', en dépit d'un rebond en octobre. Le ratio de coûts ressort donc à 69% sur dix mois et dépasse ainsi la fourchette visée (de 64 à 68%), d'autant que le groupe avait recruté ces dernières années.



En conséquence, Julius Baer va 'se recentrer sur ses marchés clés', ce qui comprend la fermeture annoncée de ses bureaux au Panama et au Pérou, mais aussi dans d'autres pays non nommés. Il veut aussi 'réduire (sa) complexité'.





