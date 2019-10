Julius Baer réduit son équipe de direction

Zurich (awp) - La direction générale du groupe et de la banque Julius Baer passera de quinze à neuf membres à compter du 1er janvier 2020. Gian Rossi, actuel responsable de la région Suisse, quittera le gestionnaire de fortune zurichois en fin d'année.

Philipp Rickenbacher, directeur général de Julius Baer, a présenté jeudi une simplification de la structure organisationnelle de la banque "centrée sur les besoins clients et guidée par une prise de décision plus rapide", selon un communiqué.

La simplification prévoit le regroupement des cinq régions au service de la clientèle privée en trois et la constitution d'une unité à part dédiée aux services aux clients intermédiaires. Les solutions de placement et de gestion de patrimoine des services discrétionnaires et consultatifs seront réduits à une seule unité.

L'unité Marchés, dirigée par Luigi Vignola, sera fusionnée avec la Trésorerie et la Gestion des crédits, sous la direction du directeur financier Dieter Enkelmann.

Rémy A. Bersier, actuel chef de la région Marchés émergents, prendra la fonction de président du conseil "Private Banking Key Clients", sous la responsabilité du directeur général. Il conservera son poste de président de la Banque Julius Baer Monaco.

L'actuel responsable de la région Suisse quittera la banque "d'un commun accord" à la fin de l'année. Yves Robert-Charrue prendra sa succession à la tête d'une direction regroupant la Suisse, l'Europe et le Moyen-Orient.

