Julius Bär : bien orienté après ses semestriels

22/07/2019 | 10:25

Julius Bär grimpe de 1,1% à Zurich, après la publication d'un bénéfice net ajusté semestriel en baisse de 19% en comparaison annuelle, à 391 millions de francs suisses, mais en progression de 18% par rapport au second semestre 2018.



L'établissement helvétique revendique notamment une progression de 8% de ses actifs sous gestion sur les six premiers mois de l'année, à 30 milliards de francs, grâce notamment à la vigueur des marchés actions mondiaux et un afflux d'argent frais de 6,2 milliards.



'Le programme de réduction de coûts que nous avons entamé plus tôt cette année est sur la voie, et nous en verrons les effets se matérialiser dans les prochains mois et au cours de 2020, comme prévu', ajoute le directeur général Bernhard Hodler.



