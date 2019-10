Julius Bär engage une équipe brésilienne de Credit Suisse

Zurich (awp) - Julius Bär poursuit ses emplettes dans le personnel de Credit Suisse pour servir sa clientèle lusophone. Après avoir recruté une équipe au Portugal en septembre, le gestionnaire de fortune zurichois annonce l'engagement de cinq conseillers de Credit Suisse spécialistes du marché brésilien.

Cette équipe travaillera à Zurich. Elle doit permettre à Julius Bär de se renforcer dans la plus grande démocratie d'Amérique latine, indique la banque mercredi. Cette unité sera dirigée par Jorge Torea, jusqu'ici responsable pour la gestion de fortune internationale pour le Brésil chez Credit Suisse.

Julius Bär - avec ses filiales GPS et Reliance - revendique la place de numéro un de la gestion de fortune au Brésil. Depuis fin août, le groupe zurichois est présent sur ce marché avec une nouvelle marque "Julius Baer Family Office" et plus de 200 employés, précise le communiqué.

tp/ra/fr/ck