Julius Bär ne compte pas se séparer de sa filiale italienne Kairos

Zurich (awp) - Julius Bär envisage un alignement plus complet et une collaboration plus étroite avec sa filiale de gestion d'actifs Kairos, annonce vendredi la banque zurichoise après avoir mené une analyse stratégique. Cette option permettra une meilleure évolution de la société italienne faisant face à une hémorragie de capitaux.

Dans les prochains mois un programme détaillé de mesures à mettre en place sera développé afin d'appuyer le potentiel de croissance de Kairos et réaliser plus de synergies avec Julius Bär.

La filiale italienne en difficulté, aura notamment un meilleur accès aux produits de gestion de fortune et services de sa maison-mère. A la suite des mauvais résultats, la vente de cette société avait été spéculée.

Le groupe bancaire zurichois avait acquis 20% de Kairos en 2013 avant de renforcer ses parts à 100% en 2018.

Lors de la présentation des résultats semestriels en juillet, la direction, insatisfaite des chiffres de Kairos, avait déclaré que toutes les options étaient sur la table. Les options allaient de la vente de Kairos à la recherche d'un partenaire stratégique, y compris le maintien de Kairos dans la configuration actuelle.

