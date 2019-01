Julius Bär nomme de nouveaux responsables pour le Moyen-Orient et l'Afrique

Zurich (awp) Julius Bär se dote d'une nouvelle équipe dirigeante pour ses affaires en Afrique et au Moyen-Orient. Le gestionnaire de fortune zurichois a nommé avec effet immédiat à Dubaï Régis Burger, en tant que responsable de la région Moyen-Orient. Basé à Monaco et Zurich, Alain Ucari, prend lui la tête du secteur Afrique et Turquie.

Les deux nouveaux responsables rapporteront à Rémy Bersier, responsable des affaires dans les marchés émergeants, précise vendredi l'établissement zurichois. Les deux zones ainsi constituées font partie du segment "Moyen-Orient, Inde et Turquie" et visent à mieux servir la clientèle et étendre la présence de Julius Bär dans ces zones.

Pour mémoire, Julius Bär a réglé en début de semaine la succession à la présidence du conseil d'administration. L'établissement a désigné à ce poste Romeo Lacher, actuel président du conseil d'administration de SIX, société en charge de l'infrastructure de la place financière et qui exploite notamment la Bourse suisse.

