Prévisions Julius Bär: AuM attendus à 410 milliards après quatre mois

Zurich (awp) - Le gestionnaire de fortune Julius Bär publie vendredi un état des lieux après les quatre premiers mois de 2019. Six analystes ont contribué au consensus AWP:

au 30.04.2019 (en mrd CHF) consensus AWP 31.12.2018 avoirs sous gestion (AuM) 410 382 (en pb) 30.04.2018 marge brute 86 93 (en %) 30.04.2018 afflux d'argent nouveau (NNM) 5 5 rapport coûts/revenus 69 67

FOCUS: hormis ces quelques chiffres clés, la banque zurichoise ne dévoilera que des éléments d'appréciation. Les avoirs sous gestion devraient avoir profité de l'évolution favorable des marchés financiers depuis le début de l'année. Les marges risquent cependant de s'être retrouvées sous pression.

OBJECTIFS: la direction a articulé en matière d'objectifs à moyen terme une croissance de l'argent nouveau de 4-6% et une marge bénéficiaire avant impôts de 25-28 points de base. Le rapport entre les coûts et les revenus doit passer sous 68%. Le rendement des fonds propres durs est quant à lui attendu à 32%.

POUR MÉMOIRE: début avril, les actionnaires de Julius Bär ont élu Romeo Lacher au poste de président du conseil d'administration. Ce dernier remplace Daniel Sauter, qui a annoncé son départ après sept années passées dans cette fonction.

M. Lacher occupe également la fonction de président du groupe de services financiers et exploitant de la Bourse suisse SIX. Il avait cependant affirmé en mars qu'il voulait renoncer à ce poste au plus tard en 2020.

Fabio Bariletti a pris en avril la tête de la filiale milanaise Kairos Investment Management et Kairos Partners SGR.

COURS DE L'ACTION: le titre Julius Bär a quitté en avril l'indice vedette SMI de la Bourse suisse, cédant sa place à Alcon. L'établissement s'est retrouvé relégué au SLI qui rassemble les 30 "blue chips" de la place zurichoise. L'actiona bondi de 20% depuis le début de l'année, faisant un peu mieux que l'indice SPI (+17,5%).

www.juliusbaer.com

