Prévisions Julius Bär: bénéfice semestriel ajusté à 382 et 383,9 millions

Zurich (awp) - Le gestionnaire de fortune Julius Bär publiera lundi sa performance au 1er semestre 2019. Deux analystes seulement se sont prêtés au jeu des pronostics:

norme IFRS (en mio CHF) S1 19E S1 18A analyste +/-% bénéfice net ajusté* 480 ZKB 383,9 Vontobel 382,0 bénéfice net IFRS: 444 ZKB 347,5 Vontobel 346,0 * Hors charges d'intégration et de restructuration, amortissements sur valeurs immatérielles

FOCUS: la clientèle de Julius Bär a été nettement moins active en première moitié d'année qu'au cours de la même période en 2018, si l'on se base sur les données sur quatre mois révélées fin mai. Les recettes et les résultats devraient s'en ressentir.

Par ailleurs, en raison de l'appréciation du franc par rapport à la plupart des principales devises, la masse sous gestion devrait également se situer en dessous de son niveau de fin avril, prévient la Banque cantonale de Zurich (ZKB). Le marché sera également à l'affut d'indications concernant le sort de sa filiale italienne Kairos.

OBJECTIFS: à moyen terme, Julius Bär vise une croissance des afflux nets de 4-6% et une marge avant impôts de 25-28 points de base (pb). Pour le ratio coûts/revenus, la barre a été fixée à "moins de 68%" et pour le rendement sur fonds propres de base (RoCET) à plus de 32%.

POUR MÉMOIRE: la semaine dernière, Julius Bär avait annoncé la nomination Philipp Rickenbacher au poste de directeur général à compter du 1er septembre, après le départ de Bernhard Hodler fin août. Âgé de 48 ans, le futur patron a quitté McKinsey en 2004 pour rejoindre la banque zurichoise.

Julius Bär avait confirmé en mai étudier des "options stratégiques" pour sa filiale de gestion d'actifs italienne Kairos. Parmi les potentiels acquéreurs, le milanais Mediobanca avait manifesté son intérêt. En 2013, le groupe zurichois avait pris une participation de 20%, avant de la porter à 80% pour 276 millions d'euros en 2016 puis de racheter les derniers 20% pour 96 millions d'euros en 2018.

Dans l'enquête concernant l'entente illicite sur le marché des devises, la Commission de la concurrence (Comco) avait annoncé début juin le classement sans suite de la procédure à l'encontre de Julius Bär, alors que des amendes de 90 millions avaient été prononcées contre Barclays, Citigroup, JPMorgan, MUFG Bank et RBS.

COURS DE L'ACTION: depuis le début de l'année, la nominative Julius Bär s'est appréciée de près de 22%, quasiment en phase avec la moyenne du marché (SPI +21%). L'année dernière, le titre avait essuyé une chute de 42%.

