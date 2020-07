Julius Baer : les prévisions de résultats de Crédit Suisse

21/07/2020 | 11:19

Julius Baer a annoncé un bénéfice record pour le premier semestre. La banque privée suisse a déclaré que son bénéfice net ajusté avait augmenté de 34% pour atteindre 524 millions de francs suisses au premier semestre 2020, le plus élevé de l'histoire du groupe zurichois.



' Le groupe a réitéré les objectifs 2022 dont un objectif de profit avant impôts (de plus de 10%) qui est supérieur de 17% par rapport au consensus ' indique Crédit Suisse.



' Nous avons réduit le BPA 2020/21 de 2% mais avons laissé le BPA 2022 et notre objectif de cours inchangé. Nos estimations de BPA sont toujours de 5 à 10% au-dessus du consensus ' rajoute le bureau d'analyses.



Suite à cette publication, Crédit Suisse confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de 55 CHF.



