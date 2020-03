Jungfraubahn: les chemins de fer vont demander le chômage partiel

Zurich (awp) - Les chemins de fer de la société Jungfraubahn, qui devaient déjà faire face aux restrictions de voyages en Italie, font désormais face aux nouvelles mesures prises par la Confédération. Ce qui se passe constitue une importante intervention. La fermeture de l'exploitation aura des conséquences pour l'ensemble de la région de la Jungfrau, a déclaré le directeur général de l'entreprise Urs Kessler à 20 Minuten. Depuis son ouverture en 1912, le chemin de fer menant au Jungfraujoch n'avait connu une longue interruption que durant la première guerre mondiale.

M. Kessler n'est pas en mesure d'évaluer les conséquences financières. En janvier et février, le nombre de visiteurs montant au Jungfraujoch n'a diminué que de 1,7%. Depuis cependant la situation est "complètement différente". Le patron espère que l'exploitation pourra reprendre courant mai et on s'en tirera alors "avec un oeil au beurre noir". En effet, mars et avril ne sont pas les mois les plus forts et, actuellement, de nombreux groupes reportent leur voyage à l'été.

Pour le personnel du restaurant et d'autres secteurs de l'entreprise, une demande de chômage partiel sera déposée, a indiqué M. Kessler. L'objectif est de ne devoir licencier personne, a-t-il souligné. Un programme de réduction des coûts sera mis en place. Les salariés de nombreux secteurs du groupe vont devoir prendre leurs heures supplémentaires et des vacances.

