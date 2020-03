Jungfraubahn plafonne son dividende face aux incertitudes en 2020

Zurich (awp) - L'exploitant de chemins de fer et de remontées mécaniques Jungfraubahn proposera à ses actionnaires un dividende inchangé de 2,80 francs suisses par action au titre de 2019, malgré des résultats encore inédits. Le groupe bernois invoque pour expliquer ce plafonnement les incertitudes liées à l'épidémie de coronavirus, dont les conséquences demeurent difficiles à appréhender.

La direction anticipe une performance 2020 sensiblement inférieure à celle de l'an dernier et a d'ores et déjà adopté des mesures d'économies, rappelant que le Conseil fédéral a ordonné la fermeture prématurée des domaines skiables et que les allègements d'horaires imposés seront pour l'heure appliqués jusqu'au 30 avril.

Sur le plan opérationnel, le chiffre d'affaires a progressé de 4,9% à 223,3 millions de francs suisses, porté notamment par les recettes dans les transports. L'excédent d'exploitation (Ebit) a grimpé de 10,7% à 67,5 millions et le bénéfice net de 11,5% à 53,3 millions.

La performance s'inscrit au-delà des projections brossées par les deux analystes consultés par AWP, qui plafonnaient le chiffre d'affaires à 219,0 millions, l'Ebit à 66,8 millions et le bénéfice net à 52,2 millions.

Le flux de trésorerie disponible par contre s'est inscrit en négatif de 21,5 millions, contre encore un solde positif de 16,3 millions en 2018.

Date d'inauguration du V-Bahn maintenue

Le chantier du télécabine en V, projet phare de Jungfraubahn, se poursuit à plein régime malgré l'adoption des nécessaires mesures de précautions à adopter contre le coronavirus.

Au rythme d'avancement actuel, le terminal, les restaurants et commerces, la liaisons Eiger Express 3S Cableway ainsi que le parking pourront ouvrir comme prévu le 12 décembre prochain.

Vontobel salue un nouvel exercice record pour Jungfraubahn en 2019, quand bien même l'exercice en cours s'annonce sous de plus noirs auspices. La fermeture de la ligne ferroviaire de mi-mars à fin avril et surtout l'assèchement des réservations de groupe pour l'importante saison estivale auront un impact non négligeable.

La société est cependant libre de toute dette et considérée comme l'une des destinations touristiques les plus attractives en Europe, souligne la banque de gestion zurichoise, qui anticipe un rétablissement dès l'an prochain.

A 10h10, la nominative Jungfraubahn s'appréciait de 5,2% à 117,00 francs suisses, contrastant avec un SPI en retrait de 0,51%.

