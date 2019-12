Jungfraubahn: quatre arrivées et un départ à la direction générale

Zurich (awp) - L'exploitant de remontées mécaniques Jungfraubahn remaniera et étoffera sa direction à compter de 2021. Invoquant la mise en service agendée pour la fin de l'année prochaine de sa télécabine "en V" - dotée d'une station de départ pour deux destinations sommitales - la société de l'Oberland bernois intégrera les responsables de ses quatre principales subdivisions au sein de son exécutif.

Matthias Bütler (promotion et ventes), Dominik Liener (technologie et infrastructures), Marco Luggen (télécabines et sports d'hiver), ainsi que Stefan Würgler (chemins de fer) viendront ainsi épauler le directeur général Urs Kessler et son responsable financier Christoph Seiler, énumère un communiqué publié jeudi.

Le secrétaire général Christoph Schläppi par contre prendra sa retraite à la fin de l'année prochaine.

