Jungfraubahn se hisse à un niveau record au premier semestre

Zurich (awp) - Porté par une forte fréquentation, l'exploitant de remontées mécaniques et de restaurants d'altitude Jungfraubahn Holding a réalisé au premier semestre des performances en nette hausse sur tous les tableaux. L'afflux des touristes asiatiques a contribué notamment au nouveau bénéfice record enregistré.

L'entreprise bernoise annonce mercredi des revenus d'exploitation (restaurants inclus) en augmentation de 6,5% à 106,7 millions de francs suisses. Le nombre de visiteurs au Jungfraujoch a atteint 470'900 (+1%). Au final, le bénéfice opérationnel avant impôts et intérêts (Ebit) et le résultat net ont bondi d'un cinquième (respectivement 21% et 19%) pour atteindre 30,8 millions et 23,9 millions de francs suisses.

Les résultats sont supérieurs aux attentes des deux analystes consultés par AWP, y compris au niveau de la marge opérationnelle, qui frôle 29%.

Les événements annexes proposés, type aventures, ainsi que le début précoce de la saison estivale ont aussi porté leurs fruits, tandis que la saison hivernale a pu récupérer assez vite après un démarrage un peu tardif pour le ski. Les recettes de transport liées aux affaires des sports d'hiver ont dépassé 19 millions (+11%), un résultat qui reste cependant nettement en deçà des meilleures années 2007/2008.

Le projet qualifié de "stratégique" de téléphérique à double terminus sommital (V-Bahn) est en bonne voie, annonce encore le groupe. Les délais sont serrés, mais les travaux ont bien avancé durant l'hiver. Le projet doit assurer l'avenir à long terme de l'ensemble de cette région touristique et représente un investissement de quelque 320 millions de francs suisses, pour une ouverture prévue à fin 2020, deux ans et demi après le début des travaux.

Jungfraubahn annonce encore que la nouvelle télécabine Grindelwald-Männlichen sera mise en activité comme prévu en décembre de cette année.

Pour le deuxième semestre, le groupe s'estime "bien positionné" pour tirer profit de sa forte renommée au plan mondial (label "toit de l'Europe"), malgré les incertitudes en Chine et à Hong Kong.

