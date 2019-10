Jungheinrich Aktiengesellschaft : Début de mouvement 24/10/2019 | 09:33 achat En cours

Cours d'entrée : 23.56€ | Objectif : 26€ | Stop : 18.9€ | Potentiel : 10.36% Les opérateurs se sont intéressés de nouveau à Jungheinrich Aktiengesellschaft. La configuration technique apparaît désormais positive sur le court terme avec un nouveau potentiel de libéré.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 26 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Le titre présente un niveau de valorisation très faible avec une valeur d'entreprise estimée à 0.63 fois son chiffre d'affaires.

Points faibles Le titre se trouve actuellement au contact d'une résistance moyen terme située vers 23.94 EUR, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel de progression.

Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.

Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.

Sous-secteur Camions Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. JUNGHEINRICH AKTIENGESELLSC.. -1.58% 2 550 VOLVO 25.10% 30 658 XCMG CONSTRUCTION MACHINERY.. --.--% 5 212 SINOTRUK (HONG KONG) LIMITE.. 1.21% 4 134 ANHUI HELI CO., LTD. 2.86% 937 WABASH NATIONAL CORPORATION 14.60% 816 KYOKUTO KAIHATSU KOGYO CO.,.. 0.72% 511 ROSENBAUER INTERNATIONAL AG 11.57% 284

Données financières (EUR) CA 2019 3 933 M EBIT 2019 250 M Résultat net 2019 165 M Dette 2019 177 M Rendement 2019 2,16% PER 2019 13,9x PER 2020 13,4x VE / CA2019 0,63x VE / CA2020 0,60x Capitalisation 2 293 M Prochain événement sur JUNGHEINRICH AKTIENGESELLS 07/11/19 Q3 2019 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 15 Objectif de cours Moyen 24,50 € Dernier Cours de Cloture 22,48 € Ecart / Objectif Haut 51,2% Ecart / Objectif Moyen 8,99% Ecart / Objectif Bas -13,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Hans-Georg Frey Chairman-Management Board Jürgen Peddinghaus Chairman-Supervisory Board Volker Hues Chief Financial Officer Lars Brzoska Head-Technology Birgit von Garrel Member-Supervisory Board