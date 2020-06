Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En première approche, UBS a réitéré sa recommandation d’Achat et son objectif de cours de 9 700 pence sur le titre Just Eat Takeaway.com, après l’annonce du rachat de l’américain Grubhub. Le broker souligne que les deux groupes ont des cultures similaires et que l’opération représente une belle opportunité pour le groupe anglo-néerlandais de se développer aux Etats-Unis. Dans le même temps, l’analyste évoque des synergies limitées et fait remarquer que la concurrence est vive sur le marché américain.