Un grand actionnaire de Just Eat contre la fusion avec Takeaway

La société américaine de gestion d'actifs, qui détient 4,4% de Just Eat, a déclaré que ce projet avait une réelle logique sur le plan stratégique mais que les modalités financières étaient "extrêmement insuffisantes pour les actionnaires de Just Eat".

"Les conditions financières sont beaucoup trop favorables aux actionnaires de Takeaway (...). En conséquence, nous avons l'intention de voter contre cet accord", a-t-elle dit.

Takeaway et Just Eat ont finalisé le mois dernier les modalités d'un accord annoncé en juillet visant à donner naissance à l'un des leaders mondiaux du secteur, susceptible de concurrencer Uber Eats.

L'accord valorise Just Eat à environ 4,7 milliards de livres, soit une prime de 15% par rapport au cours de clôture du 26 juillet, date de l'annonce du projet. La capitalisation boursière du groupe s'élevait lundi à 5,33 milliards.

L'action Takeaway reculait de 2,79% à la Bourse d'Amsterdam et le titre Just Eat abandonnait 1,70% vers 09h40 GMT, à la suite de l'annonce d'Eminence Capital.

Aberdeen Standard Investments, sixième plus gros actionnaire de Just Eat avec une participation de 5,1% selon les données de Refinitiv, a également estimé le mois dernier que l'opération ne valorisait pas suffisamment la société britannique et qu'il s'attendait à une offre améliorée.

Just Eat s'est abstenu de tout commentaire dans l'immédiat.

(James Davey; Claude Chendjou pour le service français, édité par Bertrand Boucey)