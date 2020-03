Just Eat Takeaway.com N.V. : Un soutien à mettre à profit

Données financières (EUR) CA 2020 2 014 M EBIT 2020 177 M Résultat net 2020 733 M Trésorerie 2020 274 M Rendement 2020 - PER 2020 7,65x PER 2021 68,4x VE / CA2020 4,96x VE / CA2021 4,00x Capitalisation 10 269 M Prochain événement sur JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V. 09/04/20 Q1 2020 Publication évolution de l'activité - Trading Update Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 11 Objectif de cours Moyen 88,10 € Dernier Cours de Cloture 71,80 € Ecart / Objectif Haut 67,1% Ecart / Objectif Moyen 22,7% Ecart / Objectif Bas -13,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Jitse Groen Chief Executive Officer Adrianus Nühn Chairman-Supervisory Board Jörg Gerbig Chief Operating Officer Brent Wissink Chief Financial Officer Corinne Danièle Goddijn-Vigreux Vice Chairman-Supervisory Board