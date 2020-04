Just Group plc : Bon timing en données hebdomadaires

Données financières (GBP) CA 2020 2 526 M EBIT 2020 286 M Résultat net 2020 138 M Dette 2020 587 M Rendement 2020 1,82% PER 2020 3,59x PER 2021 3,46x VE / CA2020 0,44x VE / CA2021 0,42x Capitalisation 527 M Prochain événement sur JUST GROUP PLC 14/05/20 Assemblée générale Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 9 Objectif de cours Moyen 86,78 GBp Dernier Cours de Cloture 50,90 GBp Ecart / Objectif Haut 214% Ecart / Objectif Moyen 70,5% Ecart / Objectif Bas -1,77% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre David Louis Richardson Group Chief Executive Officer & Director Christopher Shaw Gibson-Smith Chairman James Pearce Group Finance Director Andy Parsons Group Chief Financial Officer & Executive Director Giles Offen Group Chief Digital Information Officer