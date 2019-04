Juventus Football Club : le titre plonge de 20% en bourse, l'Ajax monte

L'élimination de la Juventus de Turin en quart de finale de la Ligue des Champions par l'Ajax d'Amsterdam fait s'effondrer l'action du club à la Bourse de Milan : la baisse dépassait 20% peu après l'ouverture, entraînant le titre autour de 1,321 EUR, contre 1,6875 EUR à la clôture de la veille. Les Turinois, auteurs d'un match nul 1-1 à l'aller, ont perdu hier soir 2-1 sur leur pelouse face aux Néerlandais, malgré l'ouverture du score de leur vedette, Cristiano Ronaldo. Cette élimination prive la Juventus d'une manne financière supplémentaire, qui aurait pu atteindre 31 millions d'euros : 12 millions d'euros pour la qualification en demi-finale, 15 millions d'euros pour l'arrivée en finale et 4 millions d'euros pour la victoire, sans compter, évidemment, les retombées supplémentaires.La Juventus n'est pas le seul club coté : l'Ajax l'est aussi sous le patronyme AFC Ajax . Son titre gagne plus de 8% à 18,55 EUR ce matin.