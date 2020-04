K+S : Credit Suisse abaisse sa cible

16/04/2020 | 13:27

Credit Suisse réaffirme son opinion 'sous-performance' sur K+S et abaisse son objectif de cours de 5,40 à 5,20 euros dans le sillage d'une réduction de 5% de ses estimations d'EBITDA en moyenne sur sa période de prévisions.



Le bureau d'études anticipe pour le fournisseur allemand de sels et d'engrais 'un free cash-flow négatif jusqu'en 2024 - une fonction de la faiblesse des prix des potasses et de la position élevée de K+S sur la courbe des coûts'.



Avec environ 85% de la valeur d'entreprise dans son objectif de cours comprenant de la dette et des passifs environnementaux ou de retraites, l'analyste pense que 'le risque financier (en l'absence de reprise significative des prix de potasses) est trop élevé'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.