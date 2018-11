K+S : Credit suisse n'est plus vendeur

16/11/2018 | 11:22

Credit suisse a révoqué ce matin son conseil vendeur ('sous-performance') sur l'action du groupe allemand d'engrais K+S, mais le bureau d'études reste prudent en adoptant simplement une position neutre. L'objectif de cours est fixé à 18,5 euros, soit un potentiel de hausse inférieur à 10%.



Le changement de pied des spécialistes découle de la révision en hausse de leur anticipation du prix de la potasse, alors que le marché de cette matière première agricole est porté par 'une demande saine après des récoltes record sur le continent américain'.



Credit suisse reste cependant neutre sur la valeur alors qu'il anticipe une production de potasse un peu inférieure aux objectifs 2019 du groupe, en raison notamment des conditions climatiques. Les analystes rappellent qu''étant donné l'historique récent de K+S en matière de production, ces 'guidances' ne sont pas sans risque'.





