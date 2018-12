K+S : bien orienté sur des prévisions de production relevées

18/12/2018 | 11:44

K+S grimpe de 3,3% à Francfort après un relèvement de sa prévision de production de potasse sur ses sites de la Werra, grâce aux pluies récentes qui ont temporairement augmenté le niveau et le débit de cette rivière allemande.



Après un arrêt du 24 au 26 décembre, les sites reviendront à leur pleine capacité le 27 décembre, alors que le fournisseur allemand de minéraux et engrais anticipait précédemment une période d'interruption plus longue.



Aussi, il n'attend plus qu'un impact négatif sur son EBITDA de l'ordre de 10 millions d'euros au quatrième trimestre (et non plus de 15 millions au maximum). D'autres interruptions au premier trimestre 2019 sur ces sites lui semblent pour l'heure improbables.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.