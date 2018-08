K+S : dévisse sur un objectif d'EBITDA décevant

10/08/2018 | 09:41

L'action K+S dévisse de 10,8% à Francfort, après la confirmation par le groupe qu'il prévoit un EBITDA en croissance à entre 660 et 740 millions d'euros en 2018, fourchette cible nettement inférieure aux 797 millions attendus en moyenne par les analystes.



Avant la publication de ses résultats semestriels, le 14 août, le fournisseur allemand de minéraux et engrais fait part d'un EBITDA en légère hausse à 105,1 millions d'euros au titre de son deuxième trimestre, contre 101,9 millions un an auparavant.



