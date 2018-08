K+S : en retrait malgré des revenus en progression

14/08/2018 | 10:56

L'action K+S chute de 3,9% à Francfort, suite à la publication par le fournisseur allemand de minéraux et engrais de revenus en baisse de 9% à 812 millions d'euros au titre de son deuxième trimestre.



Les revenus ont profité de volumes plus élevés grâce au lancement de la nouvelle usine de potasse de Bethune, au Canada, ainsi que de prix plus élevés pour le chlorure de potassium et les spécialités d'engrais.



K+S confirme un EBITDA en hausse de 3% à 105,1 millions d'euros au titre de son trimestre écoulé, ainsi que ses prévisions d'un EBITDA en croissance à entre 660 et 740 millions en 2018 et d'un free cash-flow ajusté positif en 2019.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.