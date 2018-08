K+S : pénalisé par la sécheresse en Allemagne

27/08/2018 | 13:48

K+S annonce que la sécheresse persistante de ces derniers mois l'amène à interrompre sa production temporairement sur certains sites de production de potasse de la Werra, rivière allemande dont le niveau se trouve exceptionnellement bas.



Le fournisseur allemand de minéraux et engrais ajoute 'faire tous les efforts pour accroitre sa production locale dès que possible' et que 'des mesures supplémentaires pour l'évacuation des eaux usées sont actuellement examinées'.



