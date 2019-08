K+S : retour à un FCF positif au 2e trimestre

15/08/2019 | 08:57

K+S annonce au titre du deuxième trimestre 2019 un EBITDA en hausse de 24% à 130 millions d'euros et d'un free cash-flow ajusté positif de 102 millions, à comparer à un FCF négatif de 49 millions un an auparavant, pour des revenus en hausse de 8% à 879 millions.



Le fournisseur de minéraux et engrais explique qu'un bon environnement de prix pour les fertilisants et des volumes de production plus élevés sur les sites de la Werra (Allemagne) et de Bethune (Canada) ont contribué significativement à cette évolution.



Pour l'ensemble de l'année en cours, l'Allemand resserre sa fourchette d'EBITDA à entre 730 et 830 millions, à comparer à 700-850 millions d'euros en estimation précédente, et vise un FCF positif d'au moins 100 millions.



