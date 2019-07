KALRAY : ANNONCE SA SOLUTION NVME/TCP QUI FACILITE ET ACCÉLÈRE LA DÉSAGRÉGATION DU STOCKAGE DANS LES DATA CENTERS

Première solution de l'industrie, flexible et économique, compatible avec les deux protocoles NVMe-oF RoCE et NVMe/TCP pour les systèmes de stockage composables.

Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), pionnier des processeurs dédiés aux nouveaux systèmes intelligents, annonce une version NVMe/TCP de sa solution KTC™ (« Kalray Target Controller »), basée sur son processeur MPPA® (« Massively Parallel Processor Array »).

Le protocole NVMe/TCP offre la possibilité de désagréger les serveurs de stockage des serveurs applicatifs pour des infrastructures réseaux utilisant un protocole TCP standard : les data centers peuvent ainsi réutiliser les cartes d'interface (« Network Interface Card » ou NIC) et les commutateurs réseaux existants pour un déploiement facilité, à moindre coût.

Les cartes électroniques innovantes PCIe de Kalray peuvent être facilement configurées pour supporter la norme NVMe-over-Fabric («NVMe-oF»), via un protocole réseau RDMA (« RDMA over Converged Ethernet » ou RoCE) ou via un protocole TCP. Cette flexibilité permet aux data centers de faire évoluer plus facilement leurs infrastructures, d’optimiser le retour sur investissement et la durée de vie de l'infrastructure de stockage. Les intégrateurs et les data centers peuvent ainsi réutiliser leurs systèmes de stockage à base de mémoire Flash JBOF (« Just a Bunch of Flash »).

Intégration dans le JBOF Lymma de Wistron

Wistron, l’un des plus importants fournisseurs de produits pour le secteur des technologies de l'information et de la communication (www.wistron.com), a choisi d’intégrer la solution Kalray dans une version de son nouveau JBOF Lymma. Les opérateurs de data centers et les fabricants de systèmes de stockage pourront ainsi disposer d’une solution immédiatement opérationnelle.

Précurseur, Kalray a été l'un des premiers acteurs à promouvoir la norme NVMe-oF et la première entreprise à recevoir la certification NVMe-oF du laboratoire d'interopérabilité de l'Université du New Hampshire (www.iol.unh.edu) pour une solution complète i.e. incluant la carte électronique et le logiciel qui l’opère.

« La technologie NVMe/TCP va permettre de démocratiser la désagrégation du stockage », déclare Olivier Lauvray, Vice-Président Exécutif et Directeur Général de la Business Unit Data Centers de Kalray. « Notre solution KTCTM à 10/40 Gbps permet aux data centers existants d’allonger la durée de vie de leurs investissements, tandis que notre solution à 25/100 Gbps vise plutôt le déploiement de nouveaux data centers ».

Désagrégation du stockage à moindre coût avec KTCTM

La solution KTC™ permet aux intégrateurs JBOF ou JBOD (« Just A Bunch of Flash » ou « Just A Bunch of Disks ») de développer et de déployer rapidement des solutions basées sur la norme NVMe-oF. La solution de Kalray est composée d’une carte PCIe utilisant un processeur MPPA® et du logiciel nécessaire à la fonction NVMe-oF pour JBOF et JBOD. Aucun processeur supplémentaire coûteux et gourmand en énergie n’est requis, ni de coprocesseur supplémentaire de type FPGA (« Field Programmable Gate Arrays »). Avec une consommation d'énergie MPPA® inférieure à 20W, les solutions de stockage résultantes offrent une très bonne densité, avec une consommation énergétique maitrisée.

Kalray bénéficie des performances uniques, de la flexibilité de l’architecture et de la facilité de programmation de son processeur intelligent MPPA® pour développer et commercialiser des solutions offrant le coût global le plus bas possible pour ses clients. La solution KTC™ multi-protocole est un bon exemple de la façon dont la technologie de Kalray répond aux évolutions et aux défis technologiques que connait actuellement le monde des data centers.

Flexibilité, haute performance et faible latence

La première version de cette solution multi-protocole est désormais disponible sur une carte KTC™ de Kalray 40 Gbps basée sur une interface PCIe, avec une performance de 2,5 MIOPS (« million operations per second »). Plusieurs cartes sont intégrées dans une version du Lymma JBOF de Wistron, offrant ainsi une solution d’une très grande densité. La prochaine génération de KTC™ est prévue sur les cartes PCIe 100 Gbps de Kalray et dans d'autres châssis JBOF, et pourra traiter jusqu'à 9 MIOPS par carte.

Pour en savoir plus et assister à des démonstrations en temps réel, rejoignez-nous au Flash Memory Summit (www.flashmemorysummit.com), du 6 au 8 août 2019, au Santa Clara Convention Center, Californie, USA, stand n° 815.

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) est le pionnier des processeurs pour les nouveaux systèmes intelligents. Véritable rupture technologique, les processeurs « intelligents » ont la capacité d'analyser à la volée, et de manière intelligente, une très grande quantité d'informations, de prendre des décisions et d'interagir en temps réel avec le monde extérieur. Ces processeurs intelligents seront largement déployés dans des secteurs en forte croissance tels que les réseaux de nouvelle génération (data centers intelligents) et les véhicules autonomes, ainsi que les équipements de santé, les drones et les robots. L'offre Kalray comprend aussi bien des processeurs que des solutions complètes (cartes électroniques et logiciels). Créé en 2008 en tant que spin-off du CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique), Kalray sert des clients tels que des fabricants de serveurs, des intégrateurs de systèmes intelligents et des fabricants de produits grand public incluant les constructeurs automobiles. Pour plus d’informations, visitez le site internet de Kalray : www.kalrayinc.com

