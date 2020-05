Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Kalray, pionnier des processeurs dédiés aux nouveaux systèmes intelligents, a annoncé la nomination de Louis Tannyeres au poste de Vice-président Exécutif de l’Engineering. Avec plus de 35 ans d'expérience dans la conception de solutions avancées et dans divers postes de direction au sein de multinationales des semi-conducteurs, il apportera une expérience riche à Kalray dans l'exécution de la feuille de route produits, dans l'industrialisation et la fourniture de solutions à ses clients.Dans ce rôle, Louis Tannyeres dirigera les équipes de conception hardware et de test, de conception de cartes, d'engineering et d'industrialisation, rapportant à Éric Baissus, Président du Directoire. Il se concentrera sur le design du processeur Coolidge et de ses évolutions, sur lesquels s'appuient les ambitions de l'entreprise sur les marchés des data centers et de l'automobile.Louis Tannyeres a débuté sa carrière chez Texas Instruments (TI) en 1980. En particulier, il a conçu le premier processeur pour téléphone mobile au monde (SoC ou System on Chip) intégrant sur une seule puce, un cœur de DSP (" Digital Signal Processor "), un microcontrôleur et un ASIC (Application Specific Integrated Circuit). Une architecture devenue référence et répliquée depuis dans des dizaines de milliards de téléphones mobiles. Il a également été l'un des principaux inventeurs du processeur OMAP pour smartphones, une architecture de processeur avancée unique, adoptée depuis par les plus grands noms de la téléphonie mobile dans le monde.Après sa carrière chez TI, Louis Tannyeres a rejoint ST-Ericsson en tant que " Principal Fellow ", architecte en chef et responsable du développement.