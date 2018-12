KALRAY : REJOINT LA FONDATION AUTOWARE EN QUALITÉ DE MEMBRE FONDATEUR

Fondation lancée pour faciliter le déploiement des technologies pour véhicules autonomes autour de la solution logicielle open source Autoware

Kalray (Euronext Growth Paris – ALKAL), pionnier des processeurs pour les nouveaux systèmes intelligents, annonce aujourd’hui avoir rejoint la Fondation Autoware en tant que membre premium fondateur. Officiellement annoncée le 10 décembre 2018, la création d’Autoware a pour objectif de faciliter le déploiement des technologies utilisées dans le cadre des véhicules autonomes en soutenant le projet open source Autoware. La Fondation Autoware crée une passerelle entre la recherche académique et le développement commercial, facilitant ainsi l’accès aux technologies liées à la conduite autonome.

« Nous sommes très heureux de compter Kalray parmi nos membres fondateurs. Disposer de solutions matérielles très performantes pour supporter les solutions logicielles de conduite autonome est crucial dans le secteur automobile ! » a déclaré Shinpei Kato, membre du Conseil d’Administration de la Fondation Autoware.

Un véhicule autonome requiert une puissance de traitement considérable, une faible consommation et une sécurité à toute épreuve pour supporter les fonctions critiques liées à l’intelligence artificielle, l’accélération de la perception et la planification d’itinéraires. Ce sont ces fonctions qui sont exécutées en parallèle par le processeur MPPA® de Kalray.

« Nous sommes ravis de rejoindre la Fondation Autoware en tant que membre fondateur en cette période cruciale pour le développement et l’adoption de standards en matière de conduite autonome », a déclaré Eric Baissus, Président du Directoire de Kalray. « La suite logicielle open source d’Autoware est l’une des plus déployées sur le marché des systèmes intelligents et autonomes. Nous allons travailler aux côtés d’autres membres de la Fondation afin d’offrir, d’étendre et d’industrialiser cette solution logicielle et d’optimiser son utilisation sur la famille de processeurs MPPA® de Kalray. »

La Fondation Autoware est une organisation à but non lucratif visant à faciliter le déploiement des technologies autour de la solution logicielle open source Autoware. A ce jour, elle s’articule autour d’Autoware.AI, Autoware.Auto et Autoware.IO.

Autoware.AI est le projet initial lancé en 2015 par Shinpei Kato à l’Université de Nagoya. La solution open source de conduite autonome Autoware est largement utilisée aujourd’hui à l’échelle mondiale, par plus de 100 sociétés et sur plus d’une trentaine de véhicules.

Autoware.Auto n’est autre qu’Autoware revisité dans un but de faciliter l’industrialisation d’Autoware. Autoware.Auto s’appuie sur ROS 2.

Autoware.IO se focalise sur l’intégration des différents composants électroniques du véhicule autonome entre eux (capteurs, caméra, plateformes de calculs) .

Le Conseil d’Administration de la Fondation Autoware est constitué de Shinpei Kato de TierIV et de l’Université de Tokyo, de Jan Becker d’Apex.AI et de l’Université de Stanford, et de Yang Zhang de Linaro 96Boards et de la Chinese Academy of Sciences IA Institute. Le Conseil supervise le fonctionnement de la Fondation Autoware. Kalray est membre du Comité de Pilotage Technique qui pilote les projets techniques.

Les membres premium d’Autoware aux côtés de Kalray incluent : Apex.AI, Arm, AutoCore, AutonomouStuff, Huawei, Linaro 96Boards, LG, Parkopedia, StreetDrone, Tier IV, TRI-AD (Toyota Research Institute Advanced Development, Inc.), et Velodyne. Ces membres sont soutenus par les membres fondateurs industriels, académiques et à but non lucratif, tels que eSOL, Intel, l’Université de Nagoya, OSRF (Open Source Robotics Foundation), RoboSense, Semi Japan, SiFive et Xilinx.

Le processeur intelligent MPPA® de Kalray a été spécialement conçu pour répondre aux exigences de performance des applications les plus avancées aujourd’hui et pour exécuter en parallèle, sur les mêmes processeurs, plusieurs dizaines de fonctions critiques requises par les systèmes intelligents. Les applications ciblées sont notamment les véhicules autonomes, les data centers en particulier dans le domaine du stockage intelligent, la robotique ou encore les applications pour la défense et les drones.

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris — FR0010722819 — ALKAL) est le pionnier des processeurs pour les nouveaux systèmes intelligents. Véritable rupture technologique, les processeurs « intelligents » ont la capacité d'analyser à la volée, et de manière intelligente, une très grande quantité d'informations, de prendre des décisions et d'interagir en temps réel avec le monde extérieur. Ces processeurs intelligents seront largement déployés dans des secteurs en forte croissance tels que les réseaux de nouvelle génération (data centers intelligents) et les véhicules autonomes, ainsi que les équipements de santé, les drones et les robots. L'offre Kalray comprend aussi bien des processeurs que des solutions complètes (cartes électroniques et logiciels). Créé en 2008 en tant que spin-off du CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives), Kalray sert des clients tels que des fabricants de serveurs, des intégrateurs de systèmes intelligents et des fabricants de produits grand public incluant les constructeurs automobiles. Pour plus d’informations, visitez le site internet de Kalray : www.kalrayinc.com.

