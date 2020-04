KALRAY : investissement stratégique de NXP de 8 millions d'euros

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Kalray, spécialiste des processeurs dédiés aux nouveaux systèmes intelligents, a annoncé un investissement stratégique de 8 millions d'euros en fonds propres (approximativement 9 millions de dollars) de NXP Semiconductors N.V. pour le co-développement de solutions de conduite autonomes sûres, fiables et évolutives, combinant l'offre NXP pour l’automobile et le processeur intelligent MPPA (Massively Parallel Processor Array) de Kalray.L'investissement sera réalisé par l'émission réservée au bénéfice de NXP BV, société du groupe NXP, de 503.461 actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires de la société. À la suite du règlement-livraison des actions nouvelles, le groupe NXP détiendra environ 9,95% du capital de Kalray et de ses droits de vote. Le règlement-livraison des actions est prévu le 7 avril 2020 et leur admission sur le système multilatéral de négociation d'Euronext Growth à Paris est prévue le 8 avril 2020.Leur prix d'émission sera 15,89 euros, qui correspond à 100,9% de la moyenne des cours de clôture pondérés par les volumes des vingt dernières séances de bourse précédant le date de fixation du prix de l'émission.À titre illustratif, un actionnaire détenant 1% du capital de Kalray avant l'Augmentation de Capital Réservée détiendra dorénavant une participation de 0,90%.Cette transaction vise à renforcer le partenariat entre NXP et Kalray, annoncé il y a un an au CES 2019, afin de développer et déployer une plateforme matérielle et logicielle commune, sûre, fiable et évolutive pour véhicules autonomes, allant du niveau L2 (autonomie partielle) au L5 (autonomie complète).Les fonds collectés seront utilisés à la fois pour financer les opérations et les investissements de Kalray requis pour la mise en œuvre du partenariat stratégique avec NXP, mais également pour financer la feuille de route de Kalray en matière de développements dans l'automobile et les systèmes embarqués.NXP et Kalray ont la volonté de proposer au marché automobile une solution intégrée et évolutive, comprenant le processeur principal, l'accélération de l'IA et des réseaux neuronaux, des capacités de sécurité fonctionnelle et des outils optimisés. Une solution qui leur permettra ainsi d'adresser conjointement l'ensemble des exigences nécessaires pour des solutions ADAS (" Advanced Driver-Assistance Systems " ou systèmes d'aide à la conduite automobile et de conduite autonome) de nouvelle génération. Les deux sociétés entendent également renforcer leur collaboration pour répondre ensemble aux opportunités commerciales. NXP apportera également un soutien à Kalray en termes de ventes, marketing, expertise automobile et support technique à l'échelle mondiale.La prochaine génération de la plateforme de conduite autonome NXP BlueBox, actuellement basée sur la famille de processeurs automobiles S32 et les processeurs Layerscape, embarquera les processeurs intelligents MPPA de Kalray et sera proposée aux clients automobiles, ainsi qu'à l'écosystème NXP Bluebox.