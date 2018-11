KALRAY : renforce son équipe de direction

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Kalray, pionnier des processeurs pour les nouveaux systèmes intelligents, a annoncé la nomination d’Olivier Lauvray au poste de Vice-Président des Ventes Monde. Il aura pour mission d’accélérer le déploiement commercial des solutions MPPA (Massively Parallel Processor Array) de Kalray au niveau mondial, dans un contexte de forte demande internationale. Olivier Lauvray a plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie de l’électronique et des semi-conducteurs et a occupé de nombreux postes stratégiques à la fois dans des domaines techniques et commerciaux.Durant son dernier poste en tant que Président Directeur Général d'Encore Semi, Inc., entreprise de semi-conducteurs basée aux États-Unis, Olivier a collaboré avec les leaders des marchés du stockage de données, des réseaux et de l'automobile.Il prendra ses nouvelles fonctions à partir du 19 novembre 2018.