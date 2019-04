Kalray : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Kalray a enregistré en 2018 une perte nette de 8,532 millions d’euros contre une perte nette de 6,843 millions d’euros en 2017. Le résultat d’exploitation retraité, incluant le crédit d’impôt recherche de 2,61 millions d’euros, du spécialiste des processeurs dédiés aux nouveaux systèmes intelligents ressort à – 6,258 millions d’euros. La perte d’exploitation s’est creusée de 696 000 euros par rapport à 2017.Le chiffre d'affaires, constitué de ventes de cartes, de stations de développement et de licences ainsi que de services auprès de clients en phase d'évaluation et de qualification, s'établit à 775 000 euros contre 875 000 euros en 2017. Kalray explique avoir privilégié le déploiement d'une offre produits plutôt que la génération de chiffre d'affaires immédiat via des services pour des marchés ayant moins de potentiel à terme.Au 31 décembre 2018, la trésorerie disponible s'établit à 28,8 millions d'euros (contre 32,2 millions d'euros au 30 juin 2018) permettant à Kalray de poursuivre sa roadmap technologique et son déploiement commercial. Ce niveau de trésorerie reflète la poursuite de l'investissement relatif au développement de Coolidge (processeur de troisième génération) sur la période, et intègre les sommes levées dans le cadre de l'introduction en Bourse.Afin d'accompagner la croissance attendue de son activité, Kalray poursuivra ses efforts d'investissements, en particulier la structuration de ses équipes avec 15 recrutements prévus en 2019, essentiellement au 1er semestre. Ils concerneront les équipes de R&D, avec des profils expérimentés notamment pour les tests et qualifications, et les équipes de développements applicatifs, data centers et automotive.Kalray prévoit également le renforcement des équipes commerciales (ingénieurs avant-vente, ingénieurs commerciaux) emmenées par Olivier Lauvray, Vice-Président des Ventes Monde qui a rejoint le groupe fin 2018.Les autres charges d'exploitation en 2019 devraient être comparables à celles de 2018.Kalray a confirmé sa perspective d'accélération commerciale pour 2019, essentiellement au 2nd semestre 2019. Elle ajoute avoir déjà été sélectionnée par un constructeur automobile de premier rang dans le cadre d'un projet d'ampleur de véhicule autonome de niveau 3, dont la mise en production est prévue pour 2022.