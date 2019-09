Kalray : LA PUBLICATION DE BENOIT DUPONT DE DINECHIN, CTO DE KALRAY, SUR LA TECHNOLOGIE MPPA®, REÇOIT UN PRIX « HIPEAC PAPER AWARD »

Benoît Dupont de Dinechin distingué pour son article sur les performances, l’efficacité énergétique et la sécurité des processeurs manycore.

Kalray (Paris:ALKAL) (Euronext Growth Paris: ALKAL), pionnier des processeurs dédiés aux nouveaux systèmes intelligents, est fier d’annoncer que Benoît Dupont de Dinechin, CTO de Kalray, a reçu un prix HiPEAC pour son article, publié lors de la conférence DAC (« Design Automation Conference ») qui s’est tenue cet été à Las Vegas, sur la coexistance des exigences de performance, d’efficacité énergétique et de sécurité des processeurs manycore : « Consolidating High-Integrity, High-Performance, and Cyber-Security Functions on a Manycore Processor ».

Benoît Dupont de Dinechin est le principal architecte du cœur (« Core ») à la base de l’architecture Manycore et le co-architecte du processeur Intelligent MPPA® (« Multi-Purpose Processing Array »). Il est également un important contributeur à l’environnement de développement logiciel AccessCore®. Détenteur d’une dizaine de brevets, Benoît est l’auteur de plus d’une cinquantaine de publications et a contribué à l’écriture de plusieurs ouvrages.

HiPEAC (« High Performance and Embedded Architecture and Compilation ») est le principal coordinateur en Europe de la diffusion des connaissances, de la formation et promeut la collaboration scientifique en favorisant les échanges entre chercheurs et l'industrie des systèmes informatiques (« Computing Systems »). C'est aujourd'hui le plus grand réseau de ce type en Europe, avec plus de 1 500 spécialistes.

Cette publication de Benoît Dupont de Dinechin pour la conférence « Design Automation Conference 2019 » décrit comment la parallélisation d’une application sur un nombre important de cœurs programmables répond aux exigences de calculs hautes performances et de basse consommation.

« Les HiPEAC Paper Awards récompensent les contributions de nos membres, lors des conférences les plus prestigieuses. Kalray apparait de plus en plus comme un important fournisseur européen de technologie intelligente. Son processeur manycore constitue un atout pour l'Europe, notamment dans le domaine des transports autonomes », déclare Koen De Boschere, Coordinateur HiPEAC et professeur de l'Université de Gand.

« Je suis très honoré que cet article ait été distingué par HiPEAC », commente Benoît Dupont de Dinechin, CTO de Kalray. « Le MPPA® de Kalray apporte une réponse innovante aux défis posés par les nouveaux systèmes intelligents et aux besoins croissants en termes de performance, de faible consommation, de traitement des données en temps réel et de sécurité. Autant de challenges, que nous sommes en mesure d’adresser grâce à notre technologie MPPA® brevetée, nos dix ans d’expertise et notre savoir-faire. »

Kalray a annoncé cette été le « Tape-Out » de Coolidge™, son processeur MPPA®, de troisième génération. Sur beaucoup d’aspects, Coolidge permet de dépasser les limites des solutions existantes. L’architecture manycore brevetée de Coolidge permet l’exécution simultanée de multiples applications, en temps réel et avec une faible consommation énergétique, et apporte ainsi un avantage indéniable par rapport aux solutions de type GPGPU (« General-purpose Graphical Processing Unit »). Idéal pour l’exécution d’algorithmes d'accélération, de protocoles à faible latence ou d’applications d'intelligence artificielle, en particulier pour les besoins en périphérie de réseau (« Edge Computing »), Coolidge répond aux besoins d'un large éventail d'applications, telles que l'automobile, les data centers intelligents, l'aérospatial, la défense et la santé.

Lire l’article de Benoit Dupont de Dinechin: https://bit.ly/2kAEDtB

À PROPOS DE HIPEAC

Depuis 2004, HiPEAC (« High Performance and Embedded Architecture and Compilation ») fait le lien entre les chercheurs, en Europe, dans le domaine des systèmes informatiques. Aujourd'hui, il s’agit de l’un des plus grand réseau de ce type, avec plus de 1 500 spécialistes. HiPEAC propose des services de formation, de soutien à la mobilité, de diffusion d’informations et de recrutement, ainsi que de nombreuses opportunités de réseautage à ses membres. HiPEAC 5, la dernière version du projet, dirigé par l'Université de Gand, a été lancée le 1er décembre 2017 et compte 13 partenaires. Il s’agit d’une action de coordination et de soutien financée par le programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 de l’Union européenne, au titre de la convention de subvention no. 779656.

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) est le pionnier des processeurs pour les nouveaux systèmes intelligents. Véritable rupture technologique, les processeurs « intelligents » ont la capacité d'analyser à la volée, une très grande quantité d'informations, de prendre des décisions et d'interagir en temps réel avec le monde extérieur. Ces processeurs intelligents seront largement déployés dans des secteurs en forte croissance tels que les réseaux de nouvelle génération (data centers intelligents) et les véhicules autonomes, ainsi que les équipements de santé, les drones et les robots. L'offre Kalray comprend aussi bien des processeurs que des solutions complètes (cartes électroniques et logiciels). Créé en 2008 en tant que spin-off du CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique), Kalray sert des clients tels que des fabricants de serveurs, des intégrateurs de systèmes intelligents et des fabricants de produits grand public incluant les constructeurs automobiles. Pour plus d’informations, visitez le site internet de Kalray : www.kalrayinc.com

