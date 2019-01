Kalray : nouveau partenariat avec NXP Semiconductors

09/01/2019 | 09:47

Kalray annonce un nouveau partenariat stratégique avec NXP Semiconductors, visant à combiner le portfolio de solutions avancées et sécurisées d'aide à la conduite (ADAS) de NXP avec les processeurs MPPA intelligents et de haute performance de Kalray.



Cette nouvelle plateforme répond aux exigences pour une conduite autonome. Elle vise à offrir une réponse aux besoins à court terme des véhicules de niveaux 2 et 3 dans l'optique d'adresser prochainement les véhicules autonomes de niveaux 4 et 5.



'L'objectif de cette coopération est de répondre à la demande croissante pour les véhicules autonomes et d'apporter une solution aux défis de sécurité rencontrés par les solutions expérimentales actuelles', explique Kalray.



