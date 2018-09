Kalray : semestriels 'conformes aux attentes' de la société

28/09/2018 | 10:52

L'entreprise spécialisée dans les processeurs dédiés aux nouveaux systèmes intelligents, nouvellement introduit en Bourse, Kalray, a fait état hier de comptes semestriels 'conformes aux attentes', marqués par un chiffre d'affaires de 322.000 euros (contre 475.000 euros à la même période en 2017), un produit d'exploitation de 3,68 millions d'euros (contre 3,34 millions) et un résultat d'exploitation retraité de -2,78 millions d'euros (contre -3,05 millions).



Le résultat net s'affiche en perte, à -5,08 millions d'euros, contre -3,64 millions pour le premier semestre 2017.



'Les résultats financiers du premier semestre sont en ligne avec nos attentes et traduisent l'accélération de nos programmes de développement sur nos deux marchés prioritaires, les data centers intelligents et les véhicules intelligents. Le formidable succès de notre IPO au mois de juin, qui nous a permis de lever 47,7 millions d'euros sur Euronext Growth, accroît notre crédibilité internationale vis-à-vis des grands comptes, notre visibilité financière, et nous dote des ressources nécessaires à la poursuite de notre roadmap technologique et de notre déploiement commercial', commente Eric Baissus, président du directoire de Kalray.



'[Les] étapes majeures franchies au premier semestre ainsi que nos différents projets en cours viennent conforter nos objectifs de montée en puissance commerciale en 2019, d'équilibre opérationnel en 2020 et d'un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros en 2022', ajoute-t-il.





