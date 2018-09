Démonstration lors du salon AutoSens 2018 de Bruxelles de ses avancées en termes d'intelligence artificielle et d‘accélération de perception

Grenoble, France et Bruxelles, Belgique, 18 septembre 2018 - À l'occasion du salon AutoSens 2018 qui se tient du 17 au 20 septembre à Bruxelles, Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), pionnier des processeurs dédiés aux nouveaux systèmes intelligents, dévoile ses avancées en matière d'intelligence artificielle. La société y démontre la performance de son processeur MPPA® (« Massively Parallel Processor Array ») pour la plateforme logicielle ouverte Apollo, du géant chinois d'internet Baidu, dédiée aux véhicules autonomes.

Les prototypes actuels de véhicules autonomes sont généralement équipés de 50 à 100 capteurs, incluant des technologies GPS / INS, radar, lidar et une multitude de caméras fournissant des éléments permettant au véhicule de se situer dans son environnement, notamment par rapport aux éléments qui l'entourent. Ces capteurs fournissent ainsi des informations telles que que la position GPS, le marquage des voies, les panneaux de signalisation, la présence de piétons ou d'autres véhicules et bien plus encore.

Le défi majeur pour l'industrie des véhicules autonomes est de traiter les flux massifs de données générées par ces dizaines de capteurs autonomes, de les analyser en temps réel et de croiser intelligemment les informations afin que le véhicule « comprenne » l'environnement qui l'entoure. L'architecture des processeurs intelligents de Kalray a été conçue dès le départ pour relever le défi de l'industrie, en exécutant des applications complexes de réseaux neuronaux à des milliers de milliards de processus par seconde afin d'accélérer la « perception » des véhicules autonomes.

« Nous sommes ravis de contribuer à l'écosystème Apollo de Baidu et sommes fiers de démontrer notre nouvelle capacité d'accélération de la perception à l'occasion d'AutoSens 2018 », déclare Stéphane Cordova, vice-président Embedded Business Unit chez Kalray. « Nos derniers processeurs répondent parfaitement aux exigences de performance des applications en matière d'intelligence artificielle et de véhicules autonomes, marquant une étape importante pour Kalray. »

Lancé par Baidu, le projet Apollo se concentre sur la mobilité et plus particulièrement le domaine de la conduite autonome. Apollo fournit une plateforme logicielle ouverte, fiable et sécurisée à ses partenaires pour développer leurs propres systèmes de conduite autonome à travers des plateformes embarquées et matérielles. Plus de 100 membres internationaux ont rejoint le projet Apollo, parmi lesquels plusieurs équipementiers automobiles mondiaux de premier rang, ainsi que la plupart des grands constructeurs automobiles en Chine, le plus grand marché automobile au monde.



Les participants à AutoSens 2018 peuvent retrouver les solutions de Kalray pour véhicules autonomes au stand 30.





À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) est le pionnier des processeurs pour les nouveaux systèmes intelligents. Véritable rupture technologique, les processeurs « intelligents » ont la capacité d'analyser à la volée, et de manière intelligente, une très grande quantité d'informations, de prendre des décisions et d'interagir en temps réel avec le monde extérieur. Ces processeurs intelligents seront largement déployés dans des secteurs en forte croissance tels que les réseaux de nouvelle génération (data centers intelligents) et les véhicules autonomes, ainsi que les équipements de santé, les drones et les robots. L'offre Kalray comprend aussi bien des processeurs que des solutions complètes (cartes électroniques et logiciels). Créé en 2008 en tant que spin-off du CEA (Commissariat à l'Énergie Atomique), Kalray sert des clients tels que des fabricants de serveurs, des intégrateurs de systèmes intelligents et des fabricants de produits grand public incluant les constructeurs automobiles. Pour plus d'informations, visitez le site internet de Kalray : www.kalrayinc.com





Contacts Presse:

Serena Boni

ACTUS finance & communication for Kalray

+ 33 4 72 18 04 92

sboni@actus.fr

Megan Kathman

Skyya for Kalray

+1 (651) 785-3212

megan@skyya.com

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-55022-cp_kalray_autosens-baidu-apollo_18.09.2018_fr_vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews