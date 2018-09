Kalray : KALRAY PUBLIE SON AGENDA FINANCIER 2018-2019

Grenoble, France, le 13 septembre 2018 - Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), pionnier des processeurs pour les nouveaux systèmes intelligents, publie son agenda de communication financière pour les 12 prochains mois. Toutes les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext Paris. Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

27 septembre 2018 Résultats semestriels 2018

Résultats semestriels 2018 22 janvier 2019 Activité du 2 nd semestre 2018

Activité du 2 semestre 2018 11 avril 2019 Résultats annuels 2018

Résultats annuels 2018 16 mai 2019 Assemblée Générale des actionnaires

Assemblée Générale des actionnaires 17 juillet 2019 Activité du 1er semestre 2019

Par ailleurs, Kalray a prévu de participer aux événements suivants au 2nd semestre 2018 :

8 & 9 octobre 2018 Large & Midcap Event (Paris)

Large & Midcap Event (Paris) 6 novembre 2018 Séminaire Innovations Technologiques - Portzamparc BNP Paribas (Paris)





À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) est le pionnier des processeurs pour les nouveaux systèmes intelligents. Véritable rupture technologique, les processeurs « intelligents » ont la capacité d'analyser à la volée, et de manière intelligente, une très grande quantité d'informations, de prendre des décisions et d'interagir en temps réel avec le monde extérieur. Ces processeurs intelligents seront largement déployés dans des secteurs en forte croissance tels que les réseaux de nouvelle génération (data centers intelligents) et les véhicules autonomes, ainsi que les équipements de santé, les drones et les robots. L'offre Kalray comprend aussi bien des processeurs que des solutions complètes (cartes électroniques et logiciels). Créé en 2008 en tant que spin-off du CEA (Commissariat à l'Énergie Atomique), Kalray sert des clients tels que des fabricants de serveurs, des intégrateurs de systèmes intelligents et des fabricants de produits grand public incluant les constructeurs automobiles. Pour plus d'informations, visitez le site internet de Kalray : www.kalrayinc.com



CONTACT INVESTISSEURS

Eric BAISSUS

contactinvestisseurs@kalray.eu

04 76 18 90 71



ACTUS finance & communication

Caroline LESAGE

kalray@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 79 CONTACT PRESSE

Loic HAMON

communication@kalray.eu

04 76 18 90 71



ACTUS finance & communication

Serena BONI

sboni@actus.fr

Tel. 04 72 18 04 92

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-54963-cp_kalray_agenda-financier_13.09.2018_vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews