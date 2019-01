Grenoble, le 21 janvier 2019 - Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), pionnier des processeurs dédiés aux nouveaux systèmes intelligents, annonce l'obtention du Prix Euronext de l'Introduction en Bourse 2018 – Catégorie Valeurs Moyennes à l'occasion de la 8ème édition de la conférence annuelle d'Euronext, qui s'est tenue le 15 janvier 2019 à Paris.

Chaque année, les Grands prix du marché boursier ont pour vocation de mettre en lumière les opérations les plus marquantes dans leur secteur d'activité et d'encourager les meilleures pratiques de la Place. Pour chaque catégorie, le lauréat est désigné par un jury d'experts prenant en compte des critères quantitatifs et qualitatifs. En 2018, cinq prix ont été remis par Eric Forest, Directeur Commercial Exécutif, Listing France d'Eruonext et Président Directeur Général EnterNext : deux dans la catégorie introductions en Bourse, deux pour les opérations financières en actions (valeur moyenne et grande capitalisation) et un pour l'opération obligataire de l'année.

Cette récompense salue le succès de l'Introduction en Bourse de Kalray qui a réussi, à ce jour, la plus importante IPO sur le marché Euronext Growth (anciennement Alternext) depuis la création de ce dernier en 2005. Pour rappel, cette opération, réalisée en juin 2018, a rencontré un formidable succès, permettant à Kalray de lever près de 48 millions d'euros. La demande globale représentait 1,8 fois l'offre initiale (sur la base du prix médian de la fourchette de prix[1]).

Eric BAISSUS, Président du Directoire de Kalray, déclare :

« Nous sommes très fiers d'avoir remporté ce prix qui récompense la plus importante levée de fonds sur le marché des valeurs de croissance. Nous tenons à remercier encore une fois vivement tous les investisseurs pour leur confiance et leur forte mobilisation autour de notre projet, ainsi que l'ensemble de nos partenaires qui nous ont accompagnés et ont contribué au succès de cette opération.

Les fonds levés nous permettent de financer le développement de nos prochaines générations de processeurs intelligents, en particulier notre 3ème génération Coolidge dès cette année, et d'accélérer le déploiement commercial à grande échelle de nos produits sur les deux marchés à fort potentiel que nous ciblons, les nouvelles générations de data centers et les voitures intelligentes. »

Stéphanie Latombe, Partner Capital Markets chez Mazars, membre du jury :

« Désigner le prix de l'IPO de l'année, c'est bien sûr souligner la réussite d'une opération financière. C'est aussi saluer le parcours d'une équipe depuis 10 ans, encourager des perspectives de déploiement commercial dont les fondamentaux ont été sainement instaurés, et mettre sur le devant de la scène le dirigeant qui prendra toute la mesure d'être un role model envers les autres PME de croissance. Kalray nous a semblé être le parfait candidat. »

Yannick PETIT, PDG d'Allegra Finance, Listing Sponsor :

« Le succès de l'IPO de Kalray illustre la capacité de la place de Paris à accueillir des projets ambitieux de dimension internationale. Cette réussite s'appuie sur trois points clés : une technologie de rupture, un management de qualité et un marché mondial. Nous sommes très fiers d'avoir accompagné l'entreprise dans son Introduction en Bourse. »

Pascal MATHIEU, Directeur Général de Gilbert Dupont, Chef de file et Teneur de livre associé :

« Gilbert Dupont est très fier d'avoir accompagné Kalray dans le cadre de son Introduction en Bourse. Le très large succès rencontré auprès des investisseurs institutionnels et particuliers démontre la capacité du marché boursier français à contribuer au financement de technologies prometteuses, à l'image de celles développées par Kalray pour adresser les marchés d'avenir du véhicule autonome et des data centers. »

Vincent LE SANN, Directeur Général Délégué de Portzamparc BNP Paribas, Chef de file et Teneur de livre associé :

« C'est avec une grande fierté que j'ai remis à Eric Baissus le prix de la meilleure IPO mid cap 2018 décerné par Euronext. Ce prix récompense la qualité de la rupture technologique proposée par Kalray, un environnement actionnarial exceptionnel et une opération qui a remporté un grand succès auprès des investisseurs. »

Guillaume LE FLOCH, PDG d'ACTUS finance & communication, Conseil en communication financière :

« L'un des enjeux en matière de communication était de rendre intelligible et accessible au plus grand nombre la technologie de pointe de Kalray et de faire ressortir tout le potentiel de création de valeur des processeurs manycore intelligents de la société sur ses deux marchés cibles. C'est un réel plaisir de travailler aux côtés de Kalray et nous sommes très heureux d'avoir pu contribuer au formidable succès de cette Introduction en Bourse, aussi bien auprès des investisseurs institutionnels que des particuliers. »





Prochain rendez-vous :

Mardi 22 janvier 2019 (après Bourse) : Activité du 2nd semestre 2018





À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) est le pionnier des processeurs pour les nouveaux systèmes intelligents. Véritable rupture technologique, les processeurs « intelligents » ont la capacité d'analyser à la volée, et de manière intelligente, une très grande quantité d'informations, de prendre des décisions et d'interagir en temps réel avec le monde extérieur. Ces processeurs intelligents seront largement déployés dans des secteurs en forte croissance tels que les réseaux de nouvelle génération (data centers intelligents) et les véhicules autonomes, ainsi que les équipements de santé, les drones et les robots. L'offre Kalray comprend aussi bien des processeurs que des solutions complètes (cartes électroniques et logiciels). Créé en 2008 en tant que spin-off du CEA (Commissariat à l'Énergie Atomique), Kalray sert des clients tels que des fabricants de serveurs, des intégrateurs de systèmes intelligents et des fabricants de produits grand public incluant les constructeurs automobiles. Pour plus d'informations, visitez le site internet de Kalray : www.kalrayinc.com





[1] Prix médian : 20,77€

