Kalray : KALRAY RENFORCE SON EQUIPE DIRIGEANTE ET NOMME OLIVIER LAUVRAY VICE-PRESIDENT DES VENTES MONDE

Largement reconnu dans le milieu des semi-conducteurs, Olivier Lauvray aura pour mission d'accélérer le déploiement commercial international des solutions intelligentes de Kalray dédiées aux marchés des « data centers » et des prochaines générations de véhicules.



Grenoble, France et Los Altos, Californie, 7 novembre 2018 – Kalray (Euronext Growth Paris – ALKAL), pionnier des processeurs pour les nouveaux systèmes intelligents, annonce la nomination d'Olivier Lauvray au poste de Vice-Président des Ventes Monde. Olivier aura pour mission d'accélérer le déploiement commercial des solutions MPPA® (« Massively Parallel Processor Array ») de Kalray au niveau mondial, dans un contexte de forte demande internationale.

« Olivier a un parcours et une compétence remarquable dans le monde des semi-conducteurs », a déclaré Éric Baissus, Président du directoire de Kalray. « Nous sommes ravis de l'accueillir au sein de notre équipe de direction. Olivier jouit d'une expérience considérable et sait établir les liens entre technologies de pointe, acteurs du marché et besoins commerciaux, afin de créer rapidement de la valeur ajoutée et une dynamique commerciale. Sa vaste expérience à l'international, en particulier sur les marchés cibles de Kalray, seront des atouts précieux pour notre société. »

Olivier Lauvray a plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie de l'électronique et des semi-conducteurs et a occupé de nombreux postes stratégiques à la fois dans des domaines techniques et commerciaux. Il a notamment exercé des fonctions de R&D, de développement et lancement de produits, ainsi que de développement commercial à l'international, au sein de Motorola, Freescale (NXP) ou NetLogic Microsystems (Broadcom). Durant son dernier poste en tant que Président Directeur Général d'Encore Semi, Inc., entreprise de semi-conducteurs basée aux États-Unis, Olivier a collaboré avec les leaders des marchés du stockage de données, des réseaux et de l'automobile. Tout au long de sa carrière, Olivier a formé et dirigé des équipes afin de commercialiser des solutions matérielles et logicielles de pointe, ainsi que des produits et des services pour des marchés établis ou émergents.

« Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre Kalray et de contribuer à son développement », a déclaré Olivier Lauvray. « Il est rare qu'une société puisse répondre à plusieurs défis critiques de notre industrie avec des solutions éprouvées et brevetées : faible consommation, haute performance en particulier pour les applications d'Intelligence Artificielle, flexibilité, faible latence, sûreté de fonctionnement. Ces caractéristiques uniques permettent à Kalray d'offrir des solutions très attractives pour les marchés en plein essor tels que les data centers, les véhicules autonomes et autres systèmes critiques. »

Kalray a réalisé son introduction en Bourse en juin 2018, et assuré, ce faisant, une augmentation de capital de

47,7 M€, la plus importante introduction depuis la création d'Euronext Growth à Paris. Kalray est le pionnier des processeurs pour les nouveaux systèmes intelligents déployés dans des secteurs en forte croissance tels que les

« data centers » et véhicules intelligents. Sur le marché du stockage de données, Kalray a annoncé récemment la certification NVMe-oF de sa solution KTC, NVMe-oF étant le nouveau standard mondial pour la prochaine génération de serveurs de stockage. Sur le marché automobile, le processeur MPPA® de Kalray qui a été intégré avec succès dans le concept-car Symbioz® de Renault, a aussi démontré sa performance pour répondre aux exigences des applications d'intelligence artificielle sur la plateforme logicielle ouverte Apollo du géant chinois Baidu, l'une des plus avancées ciblant les futures générations de véhicules autonomes.

Olivier Lauvray prendra ses nouvelles fonctions à partir du 19 novembre 2018, afin de diriger et accélérer le développement commercial de Kalray, incluant les activités existantes à Los Altos en Californie, au Japon, en Chine et en Europe.

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris — FR0010722819 — ALKAL) est le pionnier des processeurs pour les nouveaux systèmes intelligents. Véritable rupture technologique, les processeurs « intelligents » ont la capacité d'analyser à la volée, et de manière intelligente, une très grande quantité d'informations, de prendre des décisions et d'interagir en temps réel avec le monde extérieur. Ces processeurs intelligents seront largement déployés dans des secteurs en forte croissance tels que les réseaux de nouvelle génération (data centers intelligents) et les véhicules autonomes, ainsi que les équipements de santé, les drones et les robots. L'offre Kalray comprend aussi bien des processeurs que des solutions complètes (cartes électroniques et logiciels). Créé en 2008 en tant que spin-off du CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives), Kalray sert des clients tels que des fabricants de serveurs, des intégrateurs de systèmes intelligents et des fabricants de produits grand public incluant les constructeurs automobiles. Pour plus d'informations, visitez le site internet de Kalray : www.kalrayinc.com.



