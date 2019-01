Kalray : NXP et Kalray concluent un partenariat pour fournir une solution sûre et fiable pour les véhicules autonomes

Les deux sociétés associent leurs technologies afin de commercialiser une plateforme commune basée sur l'Intelligence Artificielle

LAS VEGAS – le 8 Janvier 2019 - NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ : NXPI), leader dans les technologies pour les nouvelles générations de véhicules, annonce aujourd'hui un nouveau partenariat stratégique avec Kalray (Euronext Growth Paris – ALKAL), pionnier des processeurs dédiés aux nouveaux systèmes intelligents. Ce partenariat vise à combiner le portfolio de solutions avancées et sécurisées d'aide à la conduite (ADAS) de NXP avec les processeurs MPPA® (« Massively Parallel Processor Array ») intelligents et de haute performance de Kalray. Cette nouvelle plateforme est cruciale car elle répond aux exigences en matière de performance et de sureté de fonctionnement pour une conduite autonome. Elle a vocation à offrir une réponse aux besoins à court terme des véhicules de niveaux 2 et 3 dans l'optique d'adresser prochainement les véhicules autonomes de niveaux 4 et 5. L'objectif de cette coopération est de répondre à la demande croissante pour les véhicules autonomes et d'apporter une solution aux défis de sécurité rencontrés par les solutions expérimentales actuelles.

Le marché est actuellement confronté aux défis et aux risques liés à la sécurité des véhicules sans conducteur. Selon des études récentes, si les consommateurs se montrent enthousiastes face à l'idée des véhicules autonomes de manière générale, la plupart émettent de sérieuses réserves quant au fait que ces véhicules autonomes finiront par être sûrs un jour. Ce sentiment a été renforcé suite aux accidents très médiatisés impliquant des prototypes et des véhicules expérimentaux. Afin de surmonter ces défis technologiques et renforcer la confiance des consommateurs, le marché a besoin de solutions robustes qui permettent à l'unité centrale de traitement d'un véhicule de protéger les passagers au travers d'une approche de sécurité sophistiquée et éprouvée. NXP fournit depuis plus de 25 ans cette expertise dans des types de systèmes de sécurité fonctionnelle nécessaires pour s'attaquer à la conduite autonome.

NXP et Kalray s'associent pour développer une plateforme de calcul centrale basée avant tout sur la sécurité. Dans le cadre de ce partenariat stratégique, NXP apportera ses processeurs haute performance S32 pour les opérations les plus critiques répondant aux normes de sécurité ASIL-D et ASIL-B et ciblant également les fonctions de planification de trajectoire. Kalray quant à lui apportera la performance unique de ses processeurs MPPA® pour gérer en toute sécurité les fonctions critiques telles que les traitements d'intelligence artificielle et la perception de l'environnement du véhicule.

Le premier exemple de ce partenariat sera l'intégration des processeurs MPPA® de Kalray dans la Bluebox de NXP, une plateforme de conduite autonome embarquée, basée sur ARM. Cette solution, développée pour supporter les standards ouverts de l'industrie, répondra aux principaux enjeux liés à l'autonomie en termes d'énergie et de sécurité.

« Nous sommes heureux de nous associer à Kalray pour relever les défis liés à la conduite de plus en plus autonome » a déclaré Kamal Khouri, Vice President & General Manager, Advanced Driver Assistance, de NXP. « Notre plateforme offre la performance et la sécurité fonctionnelle nécessaires pour une conduite autonome fiable contrairement aux solutions grand public risquées et gourmandes en énergie qui sont actuellement testées dans les véhicules. »

La solution commune NXP-Kalray offrira de nombreux avantages aux constructeurs en particulier en matière de sureté de fonctionnement, de support des différentes solutions logicielles ouvertes du marché, d'efficacité énergétique et de flexibilité. Cette nouvelle solution offrira les technologies les plus sophistiquées en matière de sécurité au sein d'une configuration « Safety Co-Pilot » (co-pilote de sécurité) qui s'appuie sur les atouts de chacune des sociétés. De plus, la modularité et l'évolutivité de l'architecture combinée offriront aux partenaires une feuille de route avec des opportunités flexibles pour une évolution rapide des performances.

« Nous avons le plaisir d'annoncer ce partenariat stratégique avec NXP, le fournisseur numéro un de semi-conducteurs pour l'industrie automobile » a déclaré Eric Baissus, Président du Directoire de Kalray. « La sécurité est indéniablement le principal problème qui freine de déploiement de la conduite autonome et nous sommes convaincus qu'en nous appuyant sur les atouts des deux sociétés, nous pourrons surmonter ce défi de taille pour le secteur. »

Retrouvez NXP et Karlay du 8 au 11 janvier au CES 2019 de Las Vegas, au stand NXP, Tech East, LVCC, Central Plaza Stand CP-18. Les partenaires feront la démonstration de leur plateforme associée au prototype de la solution logicielle ouverte Apollo de Baidu dédiée à l'automobile.





A propos NXP Semiconductors

NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ:NXPI) développe des connections et des infrastructures sécurisées pour un monde plus intelligent, et propose des solutions rendant la vie de tous les jours plus simple, meilleure et plus sûre. Leader mondial des solutions de connectivité sécurisées, NXP est à la pointe de l'innovation dans les domaines du véhicule connecté, et propose des solutions bout en bout de sécurité et de protection des données, ainsi que des solutions de connectivité intelligentes. S'appuyant sur plus de 60 ans d'expérience et d'expertise combinées, la société compte plus de 30 000 collaborateurs à travers plus de 30 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 9,26 milliards de dollars en 2017. Plus d'informations sur nxp.com.



À propos de Kalray

Kalray (Euronext Growth Paris — FR0010722819 — ALKAL) est le pionnier des processeurs pour les nouveaux systèmes intelligents. Véritable rupture technologique, les processeurs « intelligents » ont la capacité d'analyser à la volée, et de manière intelligente, une très grande quantité d'informations, de prendre des décisions et d'interagir en temps réel avec le monde extérieur. Ces processeurs intelligents seront largement déployés dans des secteurs en forte croissance tels que les réseaux de nouvelle génération (data centers intelligents) et les véhicules autonomes, ainsi que les équipements de santé, les drones et les robots. L'offre Kalray comprend aussi bien des processeurs que des solutions complètes (cartes électroniques et logiciels). Créé en 2008 en tant que spin-off du CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives), Kalray sert des clients tels que des fabricants de serveurs, des intégrateurs de systèmes intelligents et des fabricants de produits grand public incluant les constructeurs automobiles. Pour plus d'informations, visitez le site internet de Kalray : www.kalrayinc.com.







