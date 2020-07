KALRAY anticipe en 2020 un chiffre d'affaires comparable à 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sur le premier semestre 2020, Kalray a généré 489 000 euros de chiffre d’affaires contre 455 000 au 1er semestre 2019, principalement composé de ventes de stations de développement et de licences de son processeur Coolidge, la plupart des projets de services constituant jusqu’alors une grande partie du chiffre d’affaires de la société ayant été retardés par la crise sanitaire.Du fait du décalage annoncé, le spécialiste des processeurs dédiés aux nouveaux systèmes intelligents anticipe en 2020 un chiffre d'affaires comparable à 2019, l'accroissement significatif du chiffre d'affaires étant attendu à partir de 2021 avec la commercialisation en volume des produits basés sur Coolidge par les clients de Kalray.En parallèle, Kalray a continué à investir à la fois sur le plan humain et technologique : 11 recrutements ont été effectués au 1er semestre 2020 principalement pour des postes d'ingénieurs et de support client. Comme annoncé précédemment, les dépenses opérationnelles devraient être en augmentation d'environ 20% pour l'année 2020 par rapport à 2019, du fait des recrutements et du montant alloué au déploiement des projets dans le cadre du partenariat avec NXP Semiconductors.Au 30 juin 2020, la trésorerie disponible de Kalray s'établit à 19 millions d'euros contre 15,7 millions d'euros au 31 décembre 2019. Elle a été renforcée par l'investissement de NXP Semiconductors pour 8 millions d'euros et par l'encaissement de la première moitié d'un prêt garanti par l'État de 5 millions d'euros accordé par les partenaires bancaires (Bpifrance, BNP Paribas et CIC). La seconde moitié du PGE a été encaissée tout début juillet 2020. La consommation de cash sur le 1er semestre est en ligne avec les annonces précédentes : Kalray avait annoncé pour 2020 un free cash-flow inférieur à celui de 2019 (-14,2 millions d'euros).Sur la base d'un calendrier commercial prévoyant la présentation des offres au second semestre 2020 et une mise en production à grande échelle courant 2021, Kalray a pour ambition d'atteindre un Ebitda mensuel à l'équilibre mi-2021 et un chiffre d'affaires annuel de 100 millions d'euros entre mi-2022 et mi-2023.