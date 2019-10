Kardex AG : A proximité d'un support moyen terme important 10/10/2019 | 11:31 achat En cours

Cours d'entrée : 133.8CHF | Objectif : 150CHF | Stop : 131CHF | Potentiel : 12.11% Après le repli observé ces dernières semaines sur le titre Kardex AG, le potentiel de baisse apparaît désormais limité par la proximité et la pertinence du support des 131 CHF.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 150 CHF. Graphique KARDEX AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts D'un point de vue graphique, le timing apparaît opportun à proximité du support des 131 CHF.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.

Points faibles Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

Les perspectives de chiffre d'affaires du groupe ont été récemment revues à la baisse. Cette évolution des prévisions met en avant un pessimisme des analystes en ce qui concerne les ventes de la société. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Ascenceurs Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. KARDEX AG 17.64% 1 035 KONE 25.60% 29 736 SCHINDLER HOLDING 14.27% 23 497 DAIFUKU CO., LTD. 17.08% 6 586 ZARDOYA OTIS -2.17% 3 138 SHANGHAI MECHANICAL & ELECT.. 15.40% 2 257 HYUNDAI ELEVATOR CO LTD --.--% 1 799 INTERROLL HOLDING AG 23.83% 1 522 JIANGSU WUYANG PARKING IND .. --.--% 659 SAVARIA CORPORATION -8.04% 454 -

Données financières (CHF) CA 2019 514 M EBIT 2019 65,2 M Résultat net 2019 47,8 M Trésorerie 2019 139 M Rendement 2019 3,25% PER 2019 21,3x PER 2020 19,7x VE / CA2019 1,73x VE / CA2020 1,62x Capitalisation 1 029 M Prochain événement sur KARDEX AG 05/03/20 Année 2019 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 4 Objectif de cours Moyen 159,54 CHF Dernier Cours de Cloture 133,40 CHF Ecart / Objectif Haut 42,4% Ecart / Objectif Moyen 19,6% Ecart / Objectif Bas 7,67% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Jens Fankhänel Chief Executive Officer Philipp Buhofer Chairman Thomas Reist Chief Financial Officer Walter T. Vogel Independent Non-Executive Director Felix A. Thöni Vice Chairman