Kardex acquiert une participation dans la jeune pousse Rocket Solution

Zurich (awp) - Le spécialiste des solutions de stockage et d'archivage de documents Kardex a annoncé lundi l'acquisition d'une participation - non spécifiée - dans la jeune pousse munichoise Rocket Solution. Les contours financiers de l'opération n'ont pas été divulgués.

Fondée en 2019, la start-up allemande développe des systèmes automatiques innovants et standardisés de dernière génération, constitués de véhicules de stockage dynamiques qui approvisionnent bacs et plateaux. Cette technologie est dotée d'interfaces ouvertes pour l'internet des objets (IoT) et le web, ce qui lui permet d'être facilement intégrée dans des systèmes complexes.

"Avec la technologie Rocket Solution, Kardex fait un pas de plus vers la standardisation des sous-systèmes et élargit son portefeuille dans le secteur stratégiquement important des biens légers", s'est félicité Jens Fankhänel, directeur général (CEO) de Kardex, cité dans le communiqué.

buc/jh