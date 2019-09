Kas Bank : Caceis annonce le succès de son OPA sur Kas Bank

Cette offre, lancée au prix de 12,75 euros par titre, était soutenue à l'unanimité par le directoire et le conseil de surveillance de Kas Bank.

Kas Bank est spécialisée dans les domaines de la banque dépositaire et de l'administration de fonds pour des investisseurs institutionnels et des institutions financières aux Pays-Bas - où le marché des fonds de pension est particulièrement développé - avec une présence locale en Allemagne et au Royaume-Uni.

Caceis précise dans un communiqué que son offre est désormais inconditionnelle "toutes les conditions ayant été satisfaites ou ayant fait l'objet d'une renonciation".

(Nicolas Delame)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CRÉDIT AGRICOLE -1.33% 11.13 19.62% KAS BANK 0.00% 12.7 114.53%