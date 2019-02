Kaufman & Broad : Bon timing pour anticiper un changement de tendance 26/02/2019 | 11:57 achat En cours

Cours d'entrée : 35€ | Objectif : 37€ | Stop : 33.9€ | Potentiel : 5.71% Le mouvement baissier observé dernièrement donne des signes d'essoufflement pouvant permettre au titre Kaufman & Broad de renouer avec une orientation positive sur le moyen terme.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 37 €. Graphique KAUFMAN & BROAD Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Le titre est valorisé sur 2019 à 0.44 fois son chiffre d’affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote.

L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.

La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles L'évolution attendue du chiffre d'affaires laisse supposer une croissance médiocre au cours des prochains exercices.

La tendance de fond ressort négative en données hebdomadaires sous la zone de résistance des 38.17 EUR. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Constructeurs d'habitations - Maisons multifamiliales Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. KAUFMAN & BROAD 4.43% 867 HASEKO CORP 24.02% 3 791 ATAL S.A. 31.21% 359 DONG WON DEVELOPMENT CO., L.. --.--% 342 SPRINGFIELD PROPERTIES PLC 19.71% 153 ARCHICOM SA 11.34% 89

Anaïs Lozach © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (€) CA 2019 1 618 M EBIT 2019 141 M Résultat net 2019 74,2 M Trésorerie 2019 34,6 M Rendement 2019 7,51% PER 2019 9,91 PER 2020 9,36 VE / CA 2019 0,45x VE / CA 2020 0,43x Capitalisation 763 M Prochain événement sur KAUFMAN & BROAD 12/04/19 Q1 2019 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 8 Objectif de cours Moyen 47,2 € Ecart / Objectif Moyen 35% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Nordine Hachemi Chairman & Chief Executive Officer Bruno Coche Chief Financial Officer Sophie Lombard Director Frédéric P. Stévenin Director Sylvie Charles Independent Director