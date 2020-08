03-08-2020 : DECLARATION DES TRANSACTIONS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS 0 03/08/2020 | 21:42 Envoyer par e-mail :

Paris, le 2 août 2020 DECLARATION DES TRANSACTIONS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS Volume total Prix pondéré moyen Nom de l'émetteur Jour de la Code identifiant de journalier journalier Marché transaction l'instrument financier (en nombre d'acquisition d'actions) des actions Kaufman & 27/07/20 FR0004007813 11 098 36,68 € XPAR Broad Kaufman & 28/07/20 FR0004007813 810 36,11 € XPAR Broad Kaufman & 29/07/20 FR0004007813 110 36,86 € XPAR Broad Kaufman & 30/07/20 FR0004007813 1 410 36,74 € XPAR Broad Kaufman & 31/07/20 FR0004007813 1 265 36,70 € XPAR Broad Ce communiqué est disponible sur le site www.kaufmanbroad.fr Contacts Relations Presse Directeur Général Finances Agence Shadow Alice Polack - 06 33 71 91 58 Bruno Coche alicepolack@shadowcommunication.fr 01 41 43 44 73 Aurélie Vinzent - 06 58 66 80 49 infos-invest@ketb.com aurelievinzent@shadowcommunication.fr Kaufman & Broad : Emmeline Cacitti 06 72 42 66 24 / ecacitti@ketb.com A propos de Kaufman & Broad - Depuis plus de 50 ans, Kaufman & Broad conçoit, développe, fait construire et commercialise des maisons individuelles en village, des appartements et des bureaux pour compte de tiers. Kaufman & Broad est l'un des premiers Développeurs-Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance de sa marque. Le Document d'Enregistrement Universel de Kaufman & Broad a été déposé le 31 mars 2020 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (l'« AMF ») sous le numéro D.20-0231. Il est disponible sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Kaufman & Broad (www.kaufmanbroad.fr). Il contient une description détaillée de l'activité, des résultats et des perspectives de Kaufman & Broad ainsi que des facteurs de risques associés. Kaufman & Broad attire notamment l'attention sur les facteurs de risques décrits au chapitre 1.2 du Document d'Enregistrement Universel. La concrétisation d'un ou plusieurs de ces risques peut avoir un effet défavorable significatif sur les activités, le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives du groupe Kaufman & Broad, ainsi que sur le prix de marché des actions Kaufman & Broad. PRESENTATION DETAILLEE DES TRANSACTIONS : Code Prix identifiant Quanti Code Code unitai Numéro de Nom de Nom du Code Identifiant jour/heure de de Devi té identifi Identifi re référence de la l'émetteur PSI PSI la transaction l'instrume se acheté ant ant (unité transaction nt e marché ) financier KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,60 EUR 467 XPAR 00398030393T BROAD ild P8O50 17:29:46 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,60 EUR 3 XPAR 00398030392T BROAD ild P8O50 17:29:46 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,55 EUR 7 XPAR 00398030104T BROAD ild P8O50 17:28:26 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,55 EUR 160 XPAR 00398030103T BROAD ild P8O50 17:28:26 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,55 EUR 60 XPAR 00398030102T BROAD ild P8O50 17:28:26 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,55 EUR 33 XPAR 00398030100T BROAD ild P8O50 17:28:26 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,55 EUR 16 XPAR 00398030099T BROAD ild P8O50 17:28:26 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,55 EUR 953 XPAR 00398030063T BROAD ild P8O50 17:28:10 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,55 EUR 47 XPAR 00398030062T BROAD ild P8O50 17:28:10 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,70 EUR 931 XPAR 00398029512T BROAD ild P8O50 17:24:59 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,70 EUR 69 XPAR 00398029510T BROAD ild P8O50 17:24:59 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,75 EUR 27 XPAR 00398029509T BROAD ild P8O50 17:24:59 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,75 EUR 27 XPAR 00398029507T BROAD ild P8O50 17:24:59 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,75 EUR 27 XPAR 00398029506T BROAD ild P8O50 17:24:59 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,80 EUR 79 XPAR 00398029514T BROAD ild P8O50 17:24:59 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,80 EUR 165 XPAR 00398029513T BROAD ild P8O50 17:24:59 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,80 EUR 68 XPAR 00398029511T BROAD ild P8O50 17:24:59 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,80 EUR 44 XPAR 00398029508T BROAD ild P8O50 17:24:59 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,80 EUR 34 XPAR 00398029505T BROAD ild P8O50 17:24:59 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,80 EUR 110 XPAR 00398029504T BROAD ild P8O50 17:24:59 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,75 EUR 31 XPAR 00398029478T BROAD ild P8O50 17:24:45 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,75 EUR 27 XPAR 00398029477T BROAD ild P8O50 17:24:45 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,75 EUR 31 XPAR 00398029476T BROAD ild P8O50 17:24:45 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,75 EUR 31 XPAR 00398029475T BROAD ild P8O50 17:24:45 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,75 EUR 7 XPAR 00398029461T BROAD ild P8O50 17:24:44 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,75 EUR 27 XPAR 00398029460T BROAD ild P8O50 17:24:44 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,75 EUR 200 XPAR 00398029459T BROAD ild P8O50 17:24:44 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,75 EUR 93 XPAR 00398029458T BROAD ild P8O50 17:24:44 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,75 EUR 58 XPAR 00398029457T BROAD ild P8O50 17:24:44 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,75 EUR 22 XPAR 00398029456T BROAD ild P8O50 17:24:44 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,75 EUR 70 XPAR 00398029441T BROAD ild P8O50 17:24:39 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,75 EUR 35 XPAR 00398029373T BROAD ild P8O50 17:24:15 813 RLO1 2/8 Code Prix identifiant Quanti Code Code unitai Numéro de Nom de Nom du Code Identifiant jour/heure de de Devi té identifi Identifi re référence de la l'émetteur PSI PSI la transaction l'instrume se acheté ant ant (unité transaction nt e marché ) financier KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,75 EUR 166 XPAR 00398029371T BROAD ild P8O50 17:24:15 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,75 EUR 57 XPAR 00398029370T BROAD ild P8O50 17:24:15 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,75 EUR 67 XPAR 00398028762T BROAD ild P8O50 17:22:13 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,75 EUR 29 XPAR 00398028720T BROAD ild P8O50 17:21:42 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,75 EUR 29 XPAR 00398028719T BROAD ild P8O50 17:21:42 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,75 EUR 7 XPAR 00398028718T BROAD ild P8O50 17:21:42 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,75 EUR 25 XPAR 00398028717T BROAD ild P8O50 17:21:42 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,75 EUR 42 XPAR 00398028700T BROAD ild P8O50 17:21:35 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,75 EUR 9 XPAR 00398028617T BROAD ild P8O50 17:20:38 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,75 EUR 58 XPAR 00398028615T BROAD ild P8O50 17:20:38 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,75 EUR 37 XPAR 00398028325T BROAD ild P8O50 17:19:38 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,75 EUR 8 XPAR 00398028324T BROAD ild P8O50 17:19:38 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,75 EUR 13 XPAR 00398028322T BROAD ild P8O50 17:19:38 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,75 EUR 13 XPAR 00398028321T BROAD ild P8O50 17:19:38 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,75 EUR 24 XPAR 00398028320T BROAD ild P8O50 17:19:38 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,75 EUR 21 XPAR 00398028319T BROAD ild P8O50 17:19:38 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,75 EUR 8 XPAR 00398028318T BROAD ild P8O50 17:19:38 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,75 EUR 100 XPAR 00398028313T BROAD ild P8O50 17:19:38 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,75 EUR 40 XPAR 00398028312T BROAD ild P8O50 17:19:38 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,75 EUR 129 XPAR 00398028311T BROAD ild P8O50 17:19:38 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,75 EUR 72 XPAR 00398028310T BROAD ild P8O50 17:19:38 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,75 EUR 109 XPAR 00398028305T BROAD ild P8O50 17:19:35 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,75 EUR 58 XPAR 00398028302T BROAD ild P8O50 17:19:34 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,75 EUR 42 XPAR 00398028301T BROAD ild P8O50 17:19:34 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,75 EUR 9 XPAR 00398028258T BROAD ild P8O50 17:19:13 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,75 EUR 35 XPAR 00398028257T BROAD ild P8O50 17:19:13 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,75 EUR 14 XPAR 00398028251T BROAD ild P8O50 17:19:10 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,75 EUR 18 XPAR 00398028248T BROAD ild P8O50 17:19:10 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,75 EUR 40 XPAR 00398028247T BROAD ild P8O50 17:19:10 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,75 EUR 56 XPAR 00398028246T BROAD ild P8O50 17:19:10 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,75 EUR 2 XPAR 00398028245T BROAD ild P8O50 17:19:10 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,75 EUR 141 XPAR 00398028244T BROAD ild P8O50 17:19:10 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,75 EUR 40 XPAR 00398028127T BROAD ild P8O50 17:18:13 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,75 EUR 35 XPAR 00398028125T BROAD ild P8O50 17:18:13 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,75 EUR 27 XPAR 00398027953T BROAD ild P8O50 17:17:06 813 RLO1 3/8 Code Prix identifiant Quanti Code Code unitai Numéro de Nom de Nom du Code Identifiant jour/heure de de Devi té identifi Identifi re référence de la l'émetteur PSI PSI la transaction l'instrume se acheté ant ant (unité transaction nt e marché ) financier KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,75 EUR 7 XPAR 00398027952T BROAD ild P8O50 17:17:06 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,75 EUR 37 XPAR 00398027872T BROAD ild P8O50 17:16:44 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,75 EUR 79 XPAR 00398027871T BROAD ild P8O50 17:16:44 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,75 EUR 34 XPAR 00398027870T BROAD ild P8O50 17:16:44 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,80 EUR 81 XPAR 00398027869T BROAD ild P8O50 17:16:44 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,80 EUR 35 XPAR 00398027699T BROAD ild P8O50 17:15:16 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,80 EUR 35 XPAR 00398027696T BROAD ild P8O50 17:15:16 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,85 EUR 96 XPAR 00398027695T BROAD ild P8O50 17:15:16 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,85 EUR 7 XPAR 00398027697T BROAD ild P8O50 17:15:16 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,85 EUR 7 XPAR 00398027692T BROAD ild P8O50 17:15:16 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,85 EUR 40 XPAR 00398027693T BROAD ild P8O50 17:15:16 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,85 EUR 27 XPAR 00398027691T BROAD ild P8O50 17:15:16 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,85 EUR 40 XPAR 00398027672T BROAD ild P8O50 17:15:13 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,85 EUR 34 XPAR 00398027671T BROAD ild P8O50 17:15:13 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,85 EUR 219 XPAR 00398027356T BROAD ild P8O50 17:12:24 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,85 EUR 281 XPAR 00398027354T BROAD ild P8O50 17:12:24 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,95 EUR 8 XPAR 00398027358T BROAD ild P8O50 17:12:24 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,95 EUR 100 XPAR 00398027357T BROAD ild P8O50 17:12:24 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,95 EUR 100 XPAR 00398027355T BROAD ild P8O50 17:12:24 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,95 EUR 100 XPAR 00398027353T BROAD ild P8O50 17:12:24 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,95 EUR 100 XPAR 00398027352T BROAD ild P8O50 17:12:24 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,95 EUR 135 XPAR 00398027327T BROAD ild P8O50 17:12:13 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,95 EUR 57 XPAR 00398027326T BROAD ild P8O50 17:12:13 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,95 EUR 43 XPAR 00398027287T BROAD ild P8O50 17:12:00 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,95 EUR 37 XPAR 00398027216T BROAD ild P8O50 17:11:30 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,95 EUR 20 XPAR 00398027215T BROAD ild P8O50 17:11:30 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,95 EUR 168 XPAR 00398027174T BROAD ild P8O50 17:11:13 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,95 EUR 84 XPAR 00398027173T BROAD ild P8O50 17:11:13 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,95 EUR 39 XPAR 00398027172T BROAD ild P8O50 17:11:13 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,90 EUR 9 XPAR 00398026926T BROAD ild P8O50 17:09:22 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,85 EUR 91 XPAR 00398026863T BROAD ild P8O50 17:09:01 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,85 EUR 30 XPAR 00398026780T BROAD ild P8O50 17:08:16 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,85 EUR 158 XPAR 00398026660T BROAD ild P8O50 17:07:25 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,85 EUR 13 XPAR 00398026659T BROAD ild P8O50 17:07:25 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,70 EUR 188 XPAR 00398026151T BROAD ild P8O50 17:04:03 813 RLO1 4/8 Code Prix identifiant Quanti Code Code unitai Numéro de Nom de Nom du Code Identifiant jour/heure de de Devi té identifi Identifi re référence de la l'émetteur PSI PSI la transaction l'instrume se acheté ant ant (unité transaction nt e marché ) financier KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,70 EUR 22 XPAR 00398026150T BROAD ild P8O50 17:04:03 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,70 EUR 90 XPAR 00398026149T BROAD ild P8O50 17:04:03 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,70 EUR 17 XPAR 00398026131T BROAD ild P8O50 17:03:55 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,70 EUR 96 XPAR 00398026127T BROAD ild P8O50 17:03:55 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,70 EUR 18 XPAR 00398026125T BROAD ild P8O50 17:03:55 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,70 EUR 69 XPAR 00398026129T BROAD ild P8O50 17:03:55 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,70 EUR 69 XPAR 00398026128T BROAD ild P8O50 17:03:55 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,70 EUR 100 XPAR 00398026126T BROAD ild P8O50 17:03:55 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,70 EUR 178 XPAR 00398026124T BROAD ild P8O50 17:03:55 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,70 EUR 79 XPAR 00398026114T BROAD ild P8O50 17:03:50 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,70 EUR 100 XPAR 00398025727T BROAD ild P8O50 17:01:37 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,70 EUR 100 XPAR 00398025726T BROAD ild P8O50 17:01:37 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,70 EUR 96 XPAR 00398025394T BROAD ild P8O50 16:59:37 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,70 EUR 54 XPAR 00398025393T BROAD ild P8O50 16:59:37 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,65 EUR 50 XPAR 00398025334T BROAD ild P8O50 16:58:58 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,50 EUR 48 XPAR 00398025205T BROAD ild P8O50 16:57:38 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,50 EUR 181 XPAR 00398025204T BROAD ild P8O50 16:57:38 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,50 EUR 106 XPAR 00398025203T BROAD ild P8O50 16:57:38 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,50 EUR 165 XPAR 00398025202T BROAD ild P8O50 16:57:38 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,50 EUR 80 XPAR 00398025091T BROAD ild P8O50 16:56:16 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,50 EUR 100 XPAR 00398025090T BROAD ild P8O50 16:56:16 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,50 EUR 52 XPAR 00398025089T BROAD ild P8O50 16:56:16 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,50 EUR 150 XPAR 00398024459T BROAD ild P8O50 16:53:03 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,40 EUR 6 XPAR 00398023610T BROAD ild P8O50 16:47:26 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,40 EUR 78 XPAR 00398023609T BROAD ild P8O50 16:47:26 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,40 EUR 5 XPAR 00398023608T BROAD ild P8O50 16:47:26 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,40 EUR 1 XPAR 00398023306T BROAD ild P8O50 16:46:15 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,05 EUR 5 XPAR 00398018123T BROAD ild P8O50 16:10:28 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 35,90 EUR 5 XPAR 00398013650T BROAD ild P8O50 15:48:46 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,00 EUR 2 XPAR 00398009293T BROAD ild P8O50 15:33:03 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,00 EUR 28 XPAR 00398009292T BROAD ild P8O50 15:33:03 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 35,80 EUR 10 XPAR 00398006605T BROAD ild P8O50 15:11:41 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 35,90 EUR 10 XPAR 00398006001T BROAD ild P8O50 15:03:20 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 35,95 EUR 25 XPAR 00398005764T BROAD ild P8O50 14:55:03 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 35,95 EUR 125 XPAR 00398005763T BROAD ild P8O50 14:55:03 813 RLO1 5/8 Code Prix identifiant Quanti Code Code unitai Numéro de Nom de Nom du Code Identifiant jour/heure de de Devi té identifi Identifi re référence de la l'émetteur PSI PSI la transaction l'instrume se acheté ant ant (unité transaction nt e marché ) financier KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,00 EUR 7 XPAR 00398004414T BROAD ild P8O50 14:25:27 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,00 EUR 13 XPAR 00398004413T BROAD ild P8O50 14:25:27 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,15 EUR 10 XPAR 00398003716T BROAD ild P8O50 14:12:41 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,40 EUR 10 XPAR 00398003132T BROAD ild P8O50 14:04:56 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 35,85 EUR 15 XPAR 00398000493T BROAD ild P8O50 12:56:52 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 35,85 EUR 5 XPAR 00398000260T BROAD ild P8O50 12:49:34 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 35,90 EUR 5 XPAR 00397998314T BROAD ild P8O50 12:14:50 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 35,95 EUR 5 XPAR 00397997396T BROAD ild P8O50 11:55:59 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,05 EUR 5 XPAR 00397996801T BROAD ild P8O50 11:44:31 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,00 EUR 34 XPAR 00397996484T BROAD ild P8O50 11:37:43 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,00 EUR 14 XPAR 00397996483T BROAD ild P8O50 11:37:43 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,00 EUR 39 XPAR 00397996482T BROAD ild P8O50 11:37:43 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,00 EUR 63 XPAR 00397996481T BROAD ild P8O50 11:37:43 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 35,90 EUR 50 XPAR 00397996467T BROAD ild P8O50 11:37:23 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,00 EUR 50 XPAR 00397996145T BROAD ild P8O50 11:32:43 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,25 EUR 10 XPAR 00397996037T BROAD ild P8O50 11:30:40 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,20 EUR 1 XPAR 00397994005T BROAD ild P8O50 10:44:13 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,20 EUR 25 XPAR 00397993202T BROAD ild P8O50 10:31:28 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,20 EUR 9 XPAR 00397993201T BROAD ild P8O50 10:31:28 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,20 EUR 30 XPAR 00397993079T BROAD ild P8O50 10:30:12 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,35 EUR 20 XPAR 00397992870T BROAD ild P8O50 10:22:17 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,40 EUR 20 XPAR 00397992811T BROAD ild P8O50 10:21:34 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,40 EUR 30 XPAR 00397992810T BROAD ild P8O50 10:21:34 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,50 EUR 10 XPAR 00397992208T BROAD ild P8O50 10:06:14 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,50 EUR 20 XPAR 00397992117T BROAD ild P8O50 10:03:22 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,65 EUR 188 XPAR 00397990971T BROAD ild P8O50 9:13:47 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200727 FR0004007 36,65 EUR 12 XPAR 00397990970T BROAD ild P8O50 9:13:47 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200728 FR0004007 36,20 EUR 50 XPAR 00398095344T BROAD ild P8O50 15:02:16 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200728 FR0004007 36,10 EUR 10 XPAR 00398093083T BROAD ild P8O50 13:19:24 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200728 FR0004007 36,25 EUR 10 XPAR 00398093081T BROAD ild P8O50 13:19:20 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200728 FR0004007 36,10 EUR 22 XPAR 00398092049T BROAD ild P8O50 12:46:29 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200728 FR0004007 36,10 EUR 68 XPAR 00398090755T BROAD ild P8O50 12:13:34 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200728 FR0004007 36,00 EUR 34 XPAR 00398090573T BROAD ild P8O50 12:09:56 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200728 FR0004007 36,00 EUR 5 XPAR 00398090572T BROAD ild P8O50 12:09:56 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200728 FR0004007 36,00 EUR 61 XPAR 00398090571T BROAD ild P8O50 12:09:56 813 RLO1 6/8 Code Prix identifiant Quanti Code Code unitai Numéro de Nom de Nom du Code Identifiant jour/heure de de Devi té identifi Identifi re référence de la l'émetteur PSI PSI la transaction l'instrume se acheté ant ant (unité transaction nt e marché ) financier KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200728 FR0004007 36,10 EUR 41 XPAR 00398087531T BROAD ild P8O50 11:18:21 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200728 FR0004007 36,10 EUR 8 XPAR 00398087530T BROAD ild P8O50 11:18:21 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200728 FR0004007 36,10 EUR 22 XPAR 00398087529T BROAD ild P8O50 11:18:21 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200728 FR0004007 36,10 EUR 129 XPAR 00398087528T BROAD ild P8O50 11:18:21 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200728 FR0004007 36,10 EUR 29 XPAR 00398087517T BROAD ild P8O50 11:17:50 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200728 FR0004007 36,10 EUR 21 XPAR 00398087516T BROAD ild P8O50 11:17:50 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200728 FR0004007 36,00 EUR 100 XPAR 00398083662T BROAD ild P8O50 9:22:16 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200728 FR0004007 36,10 EUR 50 XPAR 00398083661T BROAD ild P8O50 9:22:16 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200728 FR0004007 36,05 EUR 50 XPAR 00398083660T BROAD ild P8O50 9:22:16 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200728 FR0004007 36,30 EUR 20 XPAR 00398083287T BROAD ild P8O50 9:20:11 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200728 FR0004007 36,30 EUR 50 XPAR 00398082560T BROAD ild P8O50 9:12:14 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200728 FR0004007 36,30 EUR 30 XPAR 00398082559T BROAD ild P8O50 9:12:14 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200729 FR0004007 36,85 EUR 50 XPAR 00398139425T BROAD ild P8O50 12:21:47 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200729 FR0004007 36,95 EUR 10 XPAR 00398139411T BROAD ild P8O50 12:21:27 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200729 FR0004007 36,85 EUR 50 XPAR 00398136914T BROAD ild P8O50 11:24:06 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200730 FR0004007 36,75 EUR 39 XPAR 00398221870T BROAD ild P8O50 16:19:22 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200730 FR0004007 36,75 EUR 61 XPAR 00398221869T BROAD ild P8O50 16:19:22 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200730 FR0004007 36,85 EUR 10 XPAR 00398211081T BROAD ild P8O50 13:10:15 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200730 FR0004007 36,65 EUR 53 XPAR 00398206396T BROAD ild P8O50 11:43:35 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200730 FR0004007 36,70 EUR 26 XPAR 00398204826T BROAD ild P8O50 11:26:22 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200730 FR0004007 36,70 EUR 56 XPAR 00398204772T BROAD ild P8O50 11:25:38 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200730 FR0004007 36,70 EUR 18 XPAR 00398204771T BROAD ild P8O50 11:25:38 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200730 FR0004007 36,65 EUR 47 XPAR 00398204462T BROAD ild P8O50 11:22:43 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200730 FR0004007 36,65 EUR 100 XPAR 00398203115T BROAD ild P8O50 10:58:52 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200730 FR0004007 36,70 EUR 44 XPAR 00398203113T BROAD ild P8O50 10:58:52 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200730 FR0004007 36,70 EUR 22 XPAR 00398203110T BROAD ild P8O50 10:58:52 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200730 FR0004007 36,70 EUR 40 XPAR 00398203109T BROAD ild P8O50 10:58:52 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200730 FR0004007 36,70 EUR 70 XPAR 00398203108T BROAD ild P8O50 10:58:52 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200730 FR0004007 36,70 EUR 74 XPAR 00398203096T BROAD ild P8O50 10:58:40 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200730 FR0004007 36,70 EUR 50 XPAR 00398203089T BROAD ild P8O50 10:58:23 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200730 FR0004007 36,70 EUR 100 XPAR 00398202767T BROAD ild P8O50 10:50:54 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200730 FR0004007 36,75 EUR 300 XPAR 00398202297T BROAD ild P8O50 10:42:21 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200730 FR0004007 36,70 EUR 100 XPAR 00398201698T BROAD ild P8O50 10:31:17 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200730 FR0004007 36,90 EUR 100 XPAR 00398200656T BROAD ild P8O50 10:13:27 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200730 FR0004007 36,90 EUR 100 XPAR 00398196011T BROAD ild P8O50 9:21:08 813 RLO1 7/8 Code Prix identifiant Quanti Code Code unitai Numéro de Nom de Nom du Code Identifiant jour/heure de de Devi té identifi Identifi re référence de la l'émetteur PSI PSI la transaction l'instrume se acheté ant ant (unité transaction nt e marché ) financier KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200731 FR0004007 36,70 EUR 182 XPAR 00398282125T BROAD ild P8O50 17:29:55 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200731 FR0004007 36,70 EUR 66 XPAR 00398281755T BROAD ild P8O50 17:28:05 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200731 FR0004007 36,55 EUR 117 XPAR 00398278025T BROAD ild P8O50 17:04:29 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200731 FR0004007 36,60 EUR 170 XPAR 00398277710T BROAD ild P8O50 17:02:21 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200731 FR0004007 36,60 EUR 30 XPAR 00398277709T BROAD ild P8O50 17:02:21 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200731 FR0004007 36,75 EUR 14 XPAR 00398276632T BROAD ild P8O50 16:53:15 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200731 FR0004007 36,75 EUR 40 XPAR 00398276631T BROAD ild P8O50 16:53:15 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200731 FR0004007 36,75 EUR 169 XPAR 00398276629T BROAD ild P8O50 16:53:15 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200731 FR0004007 36,75 EUR 50 XPAR 00398276628T BROAD ild P8O50 16:53:15 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200731 FR0004007 36,75 EUR 127 XPAR 00398276626T BROAD ild P8O50 16:53:15 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200731 FR0004007 36,75 EUR 50 XPAR 00398276625T BROAD ild P8O50 16:53:15 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200731 FR0004007 36,75 EUR 50 XPAR 00398276624T BROAD ild P8O50 16:53:15 813 RLO1 KAUFMAN ET KOF.PA Rothsch 969500IKNV38EK1 20200731 FR0004007 36,75 EUR 200 XPAR 00398275572T BROAD ild P8O50 16:44:46 813 RLO1 8/8 La Sté Kaufman et Broad SA a publié ce contenu, le 03 août 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

La Sté Kaufman et Broad SA a publié ce contenu, le 03 août 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le03 août 2020 19:45:01 UTC. Document originalhttps://www.kaufmanbroad.fr/sites/default/files/publications/172279/1. Recap KBSA_CP_Déclaration des transaction 27 juillet au 2 août 2020.pdf Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/7C0B9FAEB922D432DE9B19ACBD31D3F8A41D0EBB